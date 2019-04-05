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Кровь у Зеленского брал актер сериала "Сваты"

Владислав Кирякулов также работает массажистом в одной из частных клиник

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:37
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского утром 5 апреля кровь на анализы взял бывший участник украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф-8", а также актер сериала "Сваты-5" Владислав Кирякулов.

Участник шоу "Мастер-шеф" взял кровь у Владимира Зеленского.
Участник шоу "Мастер-шеф" взял кровь у Владимира Зеленского.
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

На сайте кулинарного шоу Владислава называют "доктором с тонкой душевной организацией".

Скриншот из соцсети

А вот кадры со съемок фильма "Сваты 5".

Владислав Кирякулов в сериале "Сваты" / Кадр со съемок фильма

Как выяснилось, Владислав Кирякулов сейчас работает массажистом. На сайте одной из частных киевских клиник также есть информация о докторе. В его профайле говорится, что он массажист, доктор по общей гигиене, специалист по подбору индивидуальных стелек и фельдшер первой категории. Его медицинский стаж – десять лет.

Скриншот / Евролаб

По данным некоторых СМИ, президентом этой клиники является Андрей Пальчевский — российский и украинский предприниматель и телеведущий, который открыто поддерживает Владимира Зеленского на президентских выборах.

Напомним, ранее Порошенко и Зеленский договорившись о проведении публичных дебатов на НСК "Олимпийский", действующий глава государства Петр Порошенко и кандидат в президенты Владимир Зеленский в пятницу, 5 апреля, сдали медицинские анализы для проверки на употребление алкоголя и наркотиков. Именно это было одним из условий Зеленского перед дебатами.

Напомним, 3 апреля, Владимир Зеленский принял вызов Петра Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий: "Все кандидаты должны пройти обязательную экспертизу, что они не наркоманы и не алкоголики. Украине нужен здоровый президент".

В свою очередь внештатный советник и спикер избирательного штаба действующего президента Олег Медведев заявил, что Порошенко согласился на условия Зеленского сдать анализы. Глава государства назначил встречу своему оппоненту в "Олимпийском" на 09:00 5 апреля.

Позже Петр Порошенко повторно обратился к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому и напомнил ему о приглашении на дебаты. Порошенко подтвердил свое решение участвовать в дебатах на НСК "Олимпийский" и попросил Зеленского не искать причин отказаться от дебатов на стадионе, которые он сам и инициировал.

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Источник: Сегодня
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