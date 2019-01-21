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"Кровавое" лунное затмение накрыло Землю: появилось видео

Под утро Луна изменила свой оттенок и над Украиной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:46
Лунное затмение произошло 21 января Фото: pixabay
Лунное затмение произошло 21 января
Фото: pixabay

В понедельник, 21 января, с 4:35 до 8:51 по киевскому времени жители Земли могли увидеть полное лунное затмение, которое повторится лишь в 2025 году. Интересное астрономическое явление наблюдали жители США, Латинской Америки, Африки и частично Европы. Под утро Луна изменила свой оттенок и над Украиной. Об удивительном космическом явлении рассказывает корреспондент телеканала "Украина" Юрий Гула.

Пока украинцы еще спали, на голливудских холмах Лос-Анджелеса поздно вечером собралось полторы тысячи американцев. Вооруженные лупами и мобильными телефонами, они занимали очереди к телескопам обсерватории Гриффита, чтобы посмотреть на лунное затмение. Спутник Земли сначала "угасает", а затем окрашивается в красный цвет.

Именно 21 января Солнце, Земля и Луна выстроились в одну линию. Из-за этого часть луны становится темной, а ее края окрасились в буро-красные оттенки. Лучше всего это было видно в Чили.

Для того, чтобы как можно больше людей увидели эту красоту, чилийские обсерватории работали круглосуточно и бесплатно.

"Да, мы открыты для всех, кому интересен космос, кто хочет знать больше. Посмотреть на Луну можно просто так, и это бесплатно", – рассказывает сотрудник обсерватории.

Напомним, что принесло человечеству февральское солнечное затмение. Кроме этого, мы показывали фото такого уникального явления, как кровавая Луна

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Источник: Сегодня
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