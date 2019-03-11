Крыса украла бриллианты из ювелирного магазина, но владелец этому рад

Необычный инцидент произошел в Индии

Крыса "ограбила" ювелирный магазин Фото: pexels.com

Предприниматель Дирадж Кумар, владелец ювелирного магазина в индийском штате Бихар, сообщил о пропаже бриллиантовых серег стоимостью около 23 тысяч рупий (около 8700 гривен). Он заподозрил сотрудников в краже и проверил камеру видеонаблюдения. Оказалось, что "преступление" совершила крыса, пишет The New Indian Express.

На кадрах видно, как крыса взобралась на полку с украшениями, схватила желтую упаковку с драгоценностью и скрылась. Работники магазина тщательно обыскали помещение, однако не нашли украденную вещь.

Читайте также Бригада пожарных спасла застрявшую в люке толстую крысу: видео

Кумар решил, что крыса была воплощением индийского божества. "Я верю, что бог Ганеша проник в мой магазин в облике крысы, чтобы задобрить серьгами свою мать Парвати в индуистский праздник Махашиваратри. Я счастлив, что для этого он выбрал мой магазин", — признался индиец и добавил, что если и найдет серьги, пожертвует их в храм Кедарнатха.

Напомним, крыса вызвала хаос в вагоне нью-йоркского метро. Пассажиры с криками поджимали ноги и вскакивали на сиденья, чтобы пропустить грызуна, который носился из одного конца вагона в другой. А в восточном индийском штате Бихар крысы выпили тысячи литров конфискованного алкоголя. Об этом заявили местные полицейские. Кроме этого, крыса сорвала рейс авиалайнера в США.

Смотрите видео: в центре Кривого Рога поселились стаи крыс

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram