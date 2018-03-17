Крыша российского завода обвалилась на дорогущий джип директора

Курьезный случай произошел вчера, 16 марта, в российской Казани. Привычка директора местного авиастроительного завода имени Горбунова Николая Савицких парковать свой дорогой внедорожник прямо у двери предприятия, где авто серьезно мешало проходу работников, обошлась ему гораздо дороже, чем возможный штраф. Теперь "капитану индустрии" придется покупать новую машину.

Да и следить за состоянием вверенного предприятия директору явно следовало бы получше. Во всяком случае, при своевременном текущем ремонте можно было не доводить здание административного корпуса до обрушения стен и кровли. Однако за ними должным образом не ухаживали несколько десятилетий, в результате чего груда кирпичей с рухнувшей крыши обрушилась прямо на директорский джип.

В результате частичного обрушения крыши получил повреждения припаркованный у входа в административный корпус КАПО им. Горбунова автомобиль Toyota Land Cruiser, который не подлежит восстановлению, — рассказали журналистам в казанском региональном управлении МЧС. — Также незначительные повреждения есть у другого автомобиля — Daewoo Matiz, стоявшего неподалеку. На месте обрушения работают специальные подразделения МЧС. Никто из людей в результате ЧП не пострадал.







Фото: kazanfirst.ru

Фото: kazanfirst.ru

Фото: kazanfirst.ru

Интересно, что, по словам очевидцев, директор КАПО им. Горбунова вышел из уничтоженного горой обрушившихся кирпичей внедорожника буквально за пять минут до того, как все случилось. Его работники называют теперь родившимся в рубашке. Правда, одновременно они возмущаются тем, что их так и не выпустили из административного здания предприятия по ул. Дементьева, 1, где произошло обрушение. По словам рабочих, трещину на стене они наблюдали уже давно и всерьез опасались за свою жизнь.

Отметим, что казанский авиазавод, руководство которого неспособно даже вовремя отремонтировать собственную крышу, выпускает не кастрюли или валенки, а военные и гражданские самолеты. В частности, именно здесь в советские времена делали стратегические ядерные бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160, а теперь периодически проводят их капитальный ремонт. Также предприятие с грехом пополам выпускает от 1 до 3 гражданских самолетов Ту-214 в год — большее количество просто никем не востребовано.

Напомним, ранее мы показывали, как выглядит джип-амфибия, способный переплыть океан,

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О том, как разоблачили подпольный спиртзавод возле Киева, смотрите на видео ниже:



