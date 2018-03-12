Крысу застукали за воровством долларов: невероятное видео

На видео домашняя крыса пытается утащить в свою клетку купюры

Американцы застукали свою крысу за воровством денег. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

На видео домашняя крыса пытается утащить в свою клетку двадцатидолларовые купюры, выложенные на диване. С ней сражается снимающий видео мужчина. Он простит грызуна отдать деньги, так как они нужны ему, чтобы заплатить за аренду квартиры.

Однако крыса не оставляет попыток украсть деньги и иногда даже хватает сразу две купюры. Наконец, мужчине надоедает борьба с грызуном. Ролик заканчивается очередной попыткой крысы украсть наличные.

Напомним, крыса вызвала хаос в вагоне нью-йоркского метро. Пассажиры с криками поджимали ноги и вскакивали на сиденья, чтобы пропустить грызуна, который носился из одного конца вагона в другой.

А в восточном индийском штате Бихар крысы выпили тысячи литров конфискованного алкоголя. Об этом заявили местные полицейские.

Кроме этого, крыса сорвала рейс авиалайнера в США. Члены экипажа пытались изловить грызуна, но крыса удачно спряталась, и экипажу так и не удалось найти животное.