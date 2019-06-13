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Кто их туда пустил? "Чернобыльские дивы" влипли в скандал из-за обнаженных снимков

Фотографирующихся в зоне отчуждения обнаженных Instagram-моделей раскритиковали в сети

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:38

Популярность американского сериала "Чернобыль" от HBO привлекла в зону отчуждения огромного количество любопытных туристов со всего мира. Часть из них – это блогеры-инфлюенсеры (люди, мнение которых имеет значение для определенной аудитории), которые приезжают в Припять только ради впечатляющих снимков. Именно с ними связан скандал, о котором написало издание The Sun, процитировав слова сценариста "Чернобыля" Крэйга Мазина.

Блогерши влипли в скандал из-за снимков в Чернобыле
Фото: instagram.com/thesun
Блогерши влипли в скандал из-за снимков в Чернобыле
Фото: instagram.com/thesun
Блогерши влипли в скандал из-за снимков в Чернобыле
Фото: instagram.com/thesun
Блогерши влипли в скандал из-за снимков в Чернобыле
Фото: instagram.com/thesun
Блогерши влипли в скандал из-за снимков в Чернобыле
Фото: instagram.com/thesun
Блогерши влипли в скандал из-за снимков в Чернобыле
Фото: instagram.com/thesun
Блогерши влипли в скандал из-за снимков в Чернобыле
Фото: instagram.com/thesun
Блогерши влипли в скандал из-за снимков в Чернобыле
Фото: instagram.com/thesun
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"Это замечательно, что "Чернобыль" вдохновил туристов на поездки в зону отчуждения, но да, я видел фотографии. Если вы планируете туда поехать, помните, пожалуйста, что там произошла страшная трагедия. Отнеситесь с уважением к жертвам катастрофы", – написал он, критикуя Instagram-моделей и инфлюенсеров за публикации снимков в нелепых позах, а иногда и в нижнем белье.
 

"Пробивают дно", "Ненормальные", "Кто их туда пустил?", "Ужас", "Чернобыльские дивы", "Люди там погибли ужасным способом – имейте хоть какое-то уважение", – пишут в комментариях под этими фото пользователи сети. 

Напомним, недавно состоялась премьера последней серии самого рейтингового сериала в истории – "Чернобыль" от HBO. Кроме того, недавно появились фото уникальных животных в Чернобыле.

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Источник: Сегодня
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