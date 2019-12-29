"Кто он, этот Санта Клаус?" Рождественское фото Криштиану Роналду смутило сеть

Поклонники футболиста обратили внимание на одну деталь

Криштиану Роналду на отдыхе с семьей Фото: instagram.com/cristiano

34-летний португальский игрок, звездный футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил в своем аккаунте в Instagram фотографию, где он с супругой Джорджиной и четырьмя детьми находится на отдыхе в компании Санта Клауса.

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"Желаем всем счастливого Рождества", – подписал он фотографию.

INSTAGRAM

Но внимательные болельщики обратили внимание, что Санта внешне очень напоминает многолетнего соперника Криштиану – капитана "Барселоны" Лионеля Месси. "Кто он, этот Санта Клаус? Неужел Месси?" – написал под фото один из подписчиков футболиста.

Однако Роналду не расслабляется на отдыхе, а постоянно тренируется. Так, португалец показал Джоковичу, как забивать в стиле Майкла Джордана. К слову, в текущем сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 21 матч, в которых забил 12 мячей и отдал две результативные передачи. Кстати, Роналду хочет пойти по стопам Бэкхема и сниматься в кино.

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