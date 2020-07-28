Кто счастливее – одинокие люди или те, кто в паре: неожиданный вывод ученых

Научные сотрудники проанализировали отношения более 7500 человек в возрасте от 18 до 60 лет

Ученые из Мичиганского университета (США) выяснили, что уровень счастья и благосостояния у одиноких людей и супружеских пар практически идентичен. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Positive Psychology.

Научные сотрудники проанализировали отношения более 7500 человек в возрасте от 18 до 60 лет в течение всей жизни. Затем участников эксперимента попросили оценить общий уровень счастья. Среди опрошенных 79% респондентов постоянно находились в браке с одним человеком, 8% – были одинокими, 13% – имели различные отношения, то есть раньше состояли в браке, развелись или повторно поженились.

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Согласно результатам исследования, женатые люди оценивают уровень своего счастья в среднем на четыре балла из пяти, а одинокие – около 3,8 баллов.

"Мы удивились, когда обнаружили, что одинокие люди и те, у кого есть отношения, чувствуют себя одинаково счастливыми. Это значит, что люди, которые любили и потеряли, такие же счастливые, как и те, кто никогда не любил", – рассказывает соавтор исследования Мария Пурол.

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