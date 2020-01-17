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Купание на Крещение 2020: традиции и польза

Узнайте, когда купаются на Крещение и с чем связан ритуал ныряния

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:03
Купание на Крещение
Купание на Крещение
Фото: Depositphotos

Купание на Крещение – важный ритуал для очищения души и тела, на который может решиться далеко не каждый человек. Когда и где можно купаться на Крещение, а также какова польза и опасность ныряния в ледяную воду, читайте в нашей статье.

Смотрите видео Рождественского богослужения:

Видео: Православная Церковь Украины

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Праздник Крещения, или Богоявление – это завершающий день в числе трех великих праздников рождественского цикла. Православные христиане и греко-католики отмечают Крещение 19 января. Этот великий праздник знаменует крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан. Во время Крещения, согласно Евангелиям, на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя, и глас с небес провозгласил: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение!".

Именно с теми далекими событиями и связан ритуал освящения воды в проруби, где можно купаться на Крещение по образу и подобию Христа на Иордани. Потому и сама прорубь в форме креста называется иордань. В народе издавна считалось, что купание на Крещение 19 января укрепляет иммунитет, помогает исцелиться от болезней и обеспечивает защиту от недугов на целый год, а также очищает душу от грехов.

Купание на Крещение
Купание на Крещение
Фото: Depositphotos

Христиане верят, что с полуночи на Крещение вода обладает целебными свойствами, и набранная в этот день вода из освященного источника или освященная в церкви, сохраняет эти качества в течение всего года. Полночь 19 января – это время, когда купаться на Крещение уже можно. Хотя основная масса людей начинает купаться утром. Специально для этого в городах оборудуются проруби, ставятся палатки для обогрева купающихся, присутствуют священники и медики.

На самом деле купаться и плавать в ледяной воде не нужно. Важно подготовить и разогреть мышцы, а также прочитать молитвы на Крещение перед купанием: "Отче наш" и "Богородице Дево". А затем достаточно троекратно погрузиться в прорубь с головой в течение нескольких секунд. При погружении верующий должен креститься и проговаривать: "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!" А после выхода из проруби следует сразу же надеть теплую одежду.

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Имейте в виду, что купание на Крещение опасно для людей гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с кожей, с заболеваниями дыхательной системы, простудой или гриппом, а также людям с нарушением мозгового кровообращения и с расстройствами психики. Также не рекомендуется нырять в прорубь беременным женщинам – ведь это не только сильное эмоциональное потрясение, но также и экстремальная физическая нагрузка, которая может спровоцировать спазмы сосудов и даже привести к преждевременным родам. И хотя во время крещенских ныряний возле мест купания присутствуют медики, рисковать все же не стоит.

Напомним, ранее мы рассказывали о правилах и ошибках купания на Крещение.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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