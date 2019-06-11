Курьезное видео: чайка обокрала невнимательную туристку

Птица пыталась украсть ролл с лобстером за 21,5 доллара, утверждает женщина

Чайка украла у туристки еду Фото: instagram.com/rulingsports

34-летняя Алисия Джессоп, преподаватель университета в Калифорнии (САШ), случайно сфотографировала, как чайка крадет ее ролл с лобстером. По словам женщины, этот курьезный инцидент произошел в одном из популярных заведений Новой Англии, где она купила блюдо за 21,5 доллара и решила запечатлеть еду на фоне красивого пейзажа рядом. Однако в процесс вмешалась голодная птица. Забавную фотографию Алисия разместила на своей странице в Twitter.

Смотрите видео: птица украла деньги из магазина

В интервью изданию The Guardian американка рассказала, что слышала истории о людях, делающих безумные снимки, и осознала, что сама превратилась в такого человека. "Ты только что потратила 21,5 доллара на снимок", – смеется Джессоп.



Преподаватель решила все-таки попробовать ролл и сделала еще один заказ, который на этот раз съела сама. По ее словам, ролл оказался вкусным и стоил своих денег.



7 Июн 2019 в 4:40 PDT INSTAGRAM (@rulingsports)

Ранее "Сегодня" писали, как в чилийском городе Андакольо пока репортер общался с женщиной, которая испекла эмпанады, пес воспользовался тем, что люди увлечены разговором, и незаметно стащил один из лежавших перед ними пирожков. Кроме этого, мы рассказывали, как птица разбила бокал и украла еду из тарелки знаменитого футболиста.

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