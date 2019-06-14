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Курьезное видео: клиенты магазина устроили массовую драку из-за акции

Ажиотаж случился из-за появления новой лимитированной коллекции японского бренда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:15
Шопоголики подрались на полу в магазине Японии
Шопоголики подрались на полу в магазине Японии
Фото: Pixabay

Пользовательница Twitter Маня Коеце опубликовала на своей странице курьезный видеоролик, на котором шопоголики дерутся на распродаже одного из сетевых магазинов. Ажиотаж случился из-за появления новой лимитированной коллекции японского бренда одежды и аксессуаров Uniqlo.
 

На видео видно, как толпа людей врывается в магазин до того, как полностью открылись его двери. Покупатели буквально сносят все на своем пути и дерутся друг с другом. Некоторые шопоголики даже повалились на пол в попытке отобрать нужную вещь.

Смотрите видео: в сети появилось видео массовой драки в киевском супермаркете

"Потом они продадут эти вещи в десять раз дороже", – объясняют юзеры поведение шопоголиков в комментариях под видео. Хотя большинство пользователей сети пишут, что "эта выгода не соизмерима с унижением". 

Опубликованный ролик собрал больше 285 тысяч просмотров.

Ранее "Сегодня" писали, что вокалист известной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему поклоннику. Кроме этого, мы сообщали о пьяном россиянине, который устроил драку на борту самолета и сломал ногу бортпроводнику.

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