Курьезное видео: клиенты магазина устроили массовую драку из-за акции

Ажиотаж случился из-за появления новой лимитированной коллекции японского бренда

Шопоголики подрались на полу в магазине Японии Фото: Pixabay

Пользовательница Twitter Маня Коеце опубликовала на своей странице курьезный видеоролик, на котором шопоголики дерутся на распродаже одного из сетевых магазинов. Ажиотаж случился из-за появления новой лимитированной коллекции японского бренда одежды и аксессуаров Uniqlo.



На видео видно, как толпа людей врывается в магазин до того, как полностью открылись его двери. Покупатели буквально сносят все на своем пути и дерутся друг с другом. Некоторые шопоголики даже повалились на пол в попытке отобрать нужную вещь.

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"Потом они продадут эти вещи в десять раз дороже", – объясняют юзеры поведение шопоголиков в комментариях под видео. Хотя большинство пользователей сети пишут, что "эта выгода не соизмерима с унижением".

Опубликованный ролик собрал больше 285 тысяч просмотров.

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