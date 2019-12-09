Курьезное видео: мужчина на выставке съел банан за 120 тысяч долларов

Он выложил скандальный ролик на своей странице в Instagram

Экспонат "Комик" итальянца Маурицио Каттелана Фото: miamiherald.com

Художник Дэвид Датуна на выставке современного искусства "Арт-Базель" в Майами-Бич (США) съел банан, приклеенный к стене монтажным скотчем. Этот экспонат под названием "Комик" итальянца Маурицио Каттелана ранее продали французскому коллекционеру за 120 тысяч долларов, сообщает издание Miami Herald.

Датуна выложил видео с поеданием работы в своем Instagram.

INSTAGRAM

"Я уважаю Маурицио, но это мой арт-перформанс "Голодный художник", – говорит он на видео, поедая банан. Полицейские вывели мужчину из выставочного зала, но арестовывать не стали. Арт-объект заменили на новый.

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"Банан – это идея, он не уничтожил произведение искусства," – заявил Люсьен Терра, представитель галереи Перротена, которая работает с Маурицио Кателланом. По его словам, работа может считаться подлинной, пока на нее есть сертификат.

Дэвид Датуна – уроженец Тбилиси и гражданин США, живущий в Нью-Йорке. В 2011 году его работа "Путин – Мона Лиза" была продана за 200 тысяч долларов на торгах в Москве.

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