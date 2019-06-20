Курьезное видео: по российскому городу прошлась белая медведица

Животное весит около 200 килограммов, ее примерный возраст – 1,5-2 года, утверждает эксперт

Белая медведица прошлась по улице в России Фото: instagram.com/korikalinskiy

В российском городе Норильске (Красноярский край) местные жители сняли на видео самку краснокнижного белого медведя, которая бродила по кварталу. Животное пришло в населенный пункт с берега Карского моря в поисках еды. По оценкам эксперта, медведица весит около 200 килограммов, ее примерный возраст – 1,5-2 года.

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На видео заметно, что животное голодное и усталое. Пока зверь бродил по территории местного завода, люди стояли и снимали его на телефон. Наконец, ничего не найдя, медведица пошла дальше.

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Как сообщил представитель парка флоры и фауны "Роев ручей" Олег Кокарев, 21 июня медведицу отправят на реабилитацию в Красноярск. Уточняется, что естественная среда обитания белых медведей находится на побережье и островах Северного Ледовитого океана.



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