Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Курьезное видео: "сумасшедший" банкомат начал плеваться деньгами

Из сломанного терминала бесконтрольно вылетали купюры, почему это произошло – неизвестно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:03
В Лондоне банкомат "плюется" деньгами
В Лондоне банкомат "плюется" деньгами
Фото: Depositphotos

Очевидец в торговом центре столицы Великобритании снял на видео биткоин-банкомат, из которого бесконтрольно вылетали деньги. Об этом сообщает информационный ресурс Next Web.

На опубликованной в YouTube записи можно увидеть, как сломанный терминал, которого в сети уже назвали "сумасшедшим", самостоятельно выплевывает купюры. Чтобы уберечь выброшенные деньги от прохожих, его охраняют двое мужчин. Один не дает людям приблизиться к банкомату, а другой пакует банкноты в специальную сумку.

Смотрите видео: в Днепре неизвестные взорвали и ограбили банкомат

Представители компании, которая владеет этими терминалами, заявили, что с этими устройствами накануне уже случались подобные проблемы. Но точные причины инцидента пока неизвестны. Предполагают, что это могла быть спланированная атака. 

Смотрите видео: банкомат бесконтрольно выдает деньги

Ранее "Сегодня" писали, что в Калуше Ивано-Франковской области на улице Пушкина неизвестные взорвали банкомат в помещении банка. Кроме этого, мы писали, как во Львове мужчина с топором "отомстил" банкоматам за пенсию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В Житомирской области патрульные остановили Renault с украденным банкоматом В Харьковской области взорвали и «обчистили» банкомат Подрыв банкомата в Киеве: в полиции сообщили детали ограбления и показали фото Попытка ограбления в Киеве: неизвестные взорвали банкомат и сбежали
деньги видео Великобритания курьез банкомат прикол купюры
Реклама

Новости партнеров

Глафира Тарханова снова выходит замуж
Глафира Тарханова снова выходит замуж
Черешня сильнее аспирина. Что нужно знать о свойствах этой ягоды?
Черешня сильнее аспирина. Что нужно знать о свойствах этой ягоды?
9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином
9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином
Рулет из лаваша с вкуснейшей начинкой
Рулет из лаваша с вкуснейшей начинкой

Популярные статьи

Вчера, 15:49Шоу-бизнес

Пластическая операция для известной певицы стала целым испытанием: фото

Вчера, 14:01Шоу-бизнес

Настя Каменских откровенно прокомментировала свадьбу с Потапом

Вчера, 12:55Fun

11 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

"Все к лучшему": Эдгар Каминский проводит время с ребенком без жены

Вчера, 08:36Fun

Ошибка врачей: интуиция матери спасла жизнь младенцу

Вчера, 07:15Техно

Xiaomi начнет войну против рекламы в смартфонах

10 июняШоу-бизнес

Больше не может терпеть: Брэд Питт выдвинул ультиматум Джоли

10 июняFun

Когда Троица 2019 в Украине – дата и выходные дни

10 июняТехно

Конкурент Tesla "ворует" заряд у других электромобилей

10 июняFun

Врагу не пожелаешь: как сложилась судьба мужчины, выигравшего 5,3 млрд гривен

10 июняСтиль

Вторая жизнь: Леся Никитюк поразила красотой в мамином платье

10 июняТехно

Huawei показала фото "убийцы" Android для смартфонов

10 июняПсихология

Гороскоп на 10 июня: все знаки зодиака

9 июняПсихология

Гороскоп на неделю 9-15 июня для всех знаков зодиака

9 июняШоу-бизнес

Украинская Кончита Вурст: Леся Никитюк шокировала сеть провокационным фото

9 июняШоу-бизнес

"Это было очень трудно": Потап признался, почему скрывал роман с Каменских

Новости партнеров

Вкуснейшие гарниры, которые заменят надоевшую картошку и макароны
Вкуснейшие гарниры, которые заменят надоевшую картошку и макароны
Торт без выпечки за 10 минут всего из 3-х ингредиентов
Торт без выпечки за 10 минут всего из 3-х ингредиентов
Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото
Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото
Сколько длится горе, вызванное смертью близкого человека
Сколько длится горе, вызванное смертью близкого человека
Иван Добронравов полгода скрывал рождение ребенка
Иван Добронравов полгода скрывал рождение ребенка
Шuкapный мяcнoй пupoг бeз вoзнu c тecтoм
Шuкapный мяcнoй пupoг бeз вoзнu c тecтoм
Слишком вкусная закуска за 10 минут. Попробуйте и убедитесь сами
Слишком вкусная закуска за 10 минут. Попробуйте и убедитесь сами
Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах
Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь