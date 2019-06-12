Курьезное видео: "сумасшедший" банкомат начал плеваться деньгами

Из сломанного терминала бесконтрольно вылетали купюры, почему это произошло – неизвестно

В Лондоне банкомат "плюется" деньгами Фото: Depositphotos

Очевидец в торговом центре столицы Великобритании снял на видео биткоин-банкомат, из которого бесконтрольно вылетали деньги. Об этом сообщает информационный ресурс Next Web.

На опубликованной в YouTube записи можно увидеть, как сломанный терминал, которого в сети уже назвали "сумасшедшим", самостоятельно выплевывает купюры. Чтобы уберечь выброшенные деньги от прохожих, его охраняют двое мужчин. Один не дает людям приблизиться к банкомату, а другой пакует банкноты в специальную сумку.

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Представители компании, которая владеет этими терминалами, заявили, что с этими устройствами накануне уже случались подобные проблемы. Но точные причины инцидента пока неизвестны. Предполагают, что это могла быть спланированная атака.

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Ранее "Сегодня" писали, что в Калуше Ивано-Франковской области на улице Пушкина неизвестные взорвали банкомат в помещении банка. Кроме этого, мы писали, как во Львове мужчина с топором "отомстил" банкоматам за пенсию.

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