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Курьезное видео: свидание любовников на озере прервал голодный аллигатор

Американцы успели отбежать в сторону и с безопасного расстояния наблюдала за рептилией

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:03
Аллигатор приполз на пикник к американцам
Аллигатор приполз на пикник к американцам
Фото: Pixabay

Возлюбленные из Флориды (США) Тейлор Форте и Тревор Уолтерс устроили прощальный пикник на озере Элис: парень в скором времени должен отправиться на службу в морской пехоте. Однако их отдых прервал голодный аллигатор, который съел всю еду. Об этом пишет New York Post. 

Смотрите видео: женщина столкнулась на кухне с гигантским аллигатором


Как сообщает издание, американцы успели отбежать в сторону и с безопасного расстояния наблюдала, как рептилия поедает угощения. Аллигатор начал с куска сыра, затем проглотил колбасу салями, половину арбуза и почти полкило винограда. После этого он перешел на гуакамоле и употребил сначала содержимое большой миски, а потом и саму миску. Это, по словам Форте, было хуже всего.

Смотрите видео: аллигатор приполз на пикник к американцам
 

Жених попытался прогнать аллигатора. Он расставил в стороны руки, чтобы казаться крупнее, и принялся издавать громкие звуки. В результате рептилия прекратила трапезу и уползла в озеро.

К слову, в мае у аллигаторов, обитающих во Флориде, начинается брачный сезон. Он продолжается в июне, после чего рептилии начинают строить гнезда. В этот период они активнее, поэтому чаще попадаются людям на глаза. Ранее "Сегодня" писали о жительнице Флориды, которая сообщила, что в ее дом пытается пробраться огромный четырехметровый аллигатор. Кроме этого, мы рассказывали, как в Австралии крокодил набросился на двоих мужчин, охотившихся на кабанов.

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