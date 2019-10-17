Курьезное видео: Зеленскому разрешили постучать молотком в латвийском сейме

О визите президента Украины в Латвию сообщили на официальной странице президента в Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский в Латвии Фото: facebook.com/president.gov.ua

Во время рабочего визита в Латвию президент Украины Владимир Зеленский посетил сейм. В здании парламента глава государства сел за стол и сразу же заинтересовался деревянным молотком. Вероятно, Зеленский спросил латвийского депутата о том, какой стороной молотка нужно бить. А после ударил, улыбнулся и одобрительно покивал.

О визите Зеленского в Латвию сообщили и на официальной странице президента в Facebook. Правда, команда украинского президента ошиблась и сперва написала, что он посетил Литву. Позже пост удалили и выпустили еще один.

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В свою очередь Кирилл Тимошенко объяснил, что это была ошибка SMM-щика Офиса президента.

"Вчера в заметке на аккаунте Офис президента Украины в соцсетях была допущена ошибка в написании названия страны, в которую глава государства осуществлял официальный визит. Ошибку сразу же исправили. Специалист по работе в соцсетях, который допустил эту ошибку, получил взыскание и географический атлас в подарок. Просим прощения у читателей аккаунта", – написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщали новости "Сегодня", 16 октября Зеленский встречался с премьером Латвии Кришьянисом Кариньшем, президентом этой страны Эгилсом Левитсом, с которыми говорили и о сотрудничестве между странами, и российской агрессии. Также была встреча с украинской диаспорой.

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