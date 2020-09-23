Курица снесла зеленое яйцо и удивила владелицу хозяйства (фото)

Женщина не знает, что могло повлиять на окрас яйца

На ферме в китайской провинции Цзянсу курица снесла яйцо зеленого цвета. Владелица хозяйства по фамилии Гао в эфире местной радиостанции заявила, что не представляет, что именно могло повлиять на окрас яйца. Об этом сообщает издание Daily Star.

Яйцо могло подвергаться внешним воздействиям, когда еще находилось внутри курицы, предполагает старший ветеринар станции животноводства и ветеринарной станции Суцяня Чжан Вэньчэн.

Скриншот: Newsflash

"Это яйцо такого же размера, как и другие, но покрыто зелеными пестрыми пятнами. У меня на заднем дворе живут семь куриц и один петух. Я кормила их как обычно: кукурузой, овощами и прочей зеленью", – пояснила Гао.

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Интересно, что подобная история ранее произошла в Индии. Мужчина разрезал вареное яйцо и обнаружил внутри зеленый желток. Эксперты из Университета ветеринарии и зоотехники выяснили, что это произошло из-за рациона птиц: фермер кормил цыплят смесью трав и растений.

Напомним, ранее парень показал невероятный трюк с вареным яйцом.

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Кроме этого, в небольшом австралийском городке Кейри семья фермеров Стокман обнаружила куриное яйцо, размеры которого раза в три превышают привычные.

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