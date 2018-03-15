Курильщик поделился с ребенком сигаретой и поплатился за это

Сегодня, 15:01

Видео вызвало бурную реакцию в социальных сетях

Курильщик был наказан. Фото: pixabay
Курильщик был наказан. Фото: pixabay

Житель Саудовской Аравии попал в тюрьму за то, что дал покурить трехлетнему мальчику, сообщает Metro.

На видео он держит ребенка на коленях и подносит к его губам зажженную сигарету. Мальчик дергается, когда чувствует запах табака, что смешит мужчину и людей за кадром.

Видео вызвало бурную реакцию в социальных сетях, и на следующий день после его появления в интернете мужчину арестовали. По данным полиции, ребенок на видео – сын его двоюродного брата. Тот вскоре явился в участок и попросил отпустить кузена, так как "у него были добрые намерения". У мальчика якобы была привычка тащить в рот сигаретные бычки, и мужчина решил преподать ему урок, чтобы отвадить от табака.

Педиатр Лина Барнави заметила, что подобные методы ни в коем случае нельзя применять в отношении ребенка. По словам генерального прокурора страны шейха Сауда аль-Мохеби, курильщику грозит крупный штраф и, возможно, даже тюремное заключение.

Напомним, ранее ученые открыли главную опасность вейпинга.

Также сообщалось, что ученые назвали неожиданный вред от одной сигареты в день.

О нескольких действенных методах борьбы с курением, смотрите на видео ниже
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