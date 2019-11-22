"Кусочек ткани, а не платье": невеста на фото удивила нарядом

Снимок девушки вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети

Наряд невесты вызвал споры у пользователей сети Фото: Adrianna Van Groningen on Unsplash

В Facebook-сообществе Wedding Shaming ("Высмеивание свадеб") анонимную невесту раскритиковали за необычный фасон платья. На опубликованном в группе снимке девушка позирует в коротком наряде с вырезом, при чем его фасон предусматривает только один длинный рукав. Образ дополнен перламутровым поясом.

Платье невесты получило противоречивые отзывы от юзеров Фото: facebook.com/groups/TIIWS/

"Позор этой девушке. Я ходил с ней в одну школу. Подобный наряд на ней, честно говоря, меня не удивляет. Хотя уточню, что у нас нет личных конфликтов. Я просто помню, как этой девушке нужно было всегда заставлять людей обращать на себя внимание", – написал автор поста в описании к фотографии.

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"Странный выбор, конечно", "Кусочек ткани, а не платье!", "Одно "голое" плечо – это плохой дизайнерский ход, по-моему", – отметили одним. "Если бы кто-то надел это на мою свадьбу, я бы не возражал", "Вполне неплохо, обычное платье", – прокомментировали другие.

Напомним, ранее жительница Новой Зеландии по имени Шеннон Харрис заказала в интернете экстравагантное свадебное платье, однако ожидания девушки не оправдались: покупка совсем не соответствовала рекламным фотографиям на сайте и "просвечивала" ягодицы будущей невесты.

Кроме этого, мы писали, как в Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами") появился снимок необычного наряда невесты. Девушка надела белое платье-сетку и взяла бирюзовую сумку прямоугольной формы, чем вызвала споры пользователей сети.

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