Квест комнаты в Киеве: где интересно провести время

Узнайте, где самые лучшие и увлекательные квест комнаты в Киеве

Лучшие квест комнаты в Киеве Фото: Pixabay

Если вы хотите попасть в квест, вам пригодится наш обзор лучших квест комнат Киева, где можно увлекательно, интересно и весело провести время вдвоем, втроем, в компании друзей, с семьей или коллегами, а также подарить такую возможность друзьям и близким.

Квесты – хорошая возможность напрячься и отдохнуть одновременно. Не каждый же день вам приходится решать головоломки, крутить замки, складывать пазлы и напрягать мозги, чтобы выйти из запертой комнаты. С другой стороны, такой мозговой штурм в компании друзей и атмосфера выбранного сюжета помогает блеснуть эрудицией, классно провести время, отвлечься от ежедневной рутины и собственных проблем, а в чем-то – даже решить их.

Лучшие квест комнаты в Киеве для всей семьи: Безумное чаепитие

Антуражная квест комната Locky, посвященная приключениям небезызвестной Алисы в стране чудес. Игрокам придется спуститься в кроличью нору, чтобы спасти Алису от козней Красной королевы. Сказочное, яркое и красочное приключение особенно понравится любителям книги об Алисе, а остальным желательно перечитать ее, чтобы справиться со всеми загадками.

Количество участников: 2-4 (от 10 до 14 лет с родителями)

Сложность: низкая

Адрес: ул. Евгения Коновальца 44А

Интересные квест комнаты в Киеве для детей и взрослых: Пряничный домик

Пряничный домик – это настоящая детская мечта от одной из самых больших квест-сетей Киева "Взаперти". Все вокруг вкусно и сладко – шоколад, конфеты, карамель. Но на самом деле вы оказались запертыми в доме колдуньи, которая планирует вами полакомиться. Так что вам самим придется научиться колдовать, если хотите избежать такой участи.

Количество участников: 2-4 (от 10 до 14 лет с родителями)

Сложность: низкая

Адрес: ул. Саксаганского, 45

Лучшие квест комнаты в Киеве для компании: Лабиринт

Экшн-комнаты Лабиринт – это обширная площадь в 800 кв. м, на которой разворачивается квест-игра. Здесь в атмосфере металла, дерева, бетона гармонично смешивается хоррор и мудреные задачи, полная темнота, свет фонарей и присутствие настоящих профессиональных актеров, которые будут то помогать, то, наоборот всячески мешать прохождению квеста.

Количество участников: 2-16

Сложность: разные уровни на выбор

Адрес: ул. Семьи Хохловых, 8

Увлекательные квест комнаты в Киеве для двоих и больше людей: Секрет Хогвартса

В комнате от Pastka любители приключений Гарри Поттера найдут массу деталей и элементов, непосредственно связанных с фильмом о юных волшебниках, а также два уровня сложности, предназначенных для детей и взрослых.

Количество участников: 2-5

Сложность: средняя и высокая

Адрес: ул. Анны Ахматовой, 3

Самые страшные квест комнаты в Киеве: Шоковая терапия

Любителям пощекотать нервы должна приглянуться квест-комната от Kadroom. По сюжету вы попадете в психиатрическую больницу, где специально для вас будут играть профессиональные актеры. Вам придется с головой окунуться в тонкости вашего же лечения, а также разгадать загадки этого места и выбраться наружу. Этот квест не рекомендуется людям с психическими проблемами и с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Количество участников: 2-5

Сложность: высокая

Адрес: ул. Саксаганского, 109

Интеллектуальные квест комнаты в Киеве: Коррупционер

Детективная квест от Zigraymo игра забросит вас прямо в кабинет государственного чиновника, которого спецслужбы подозревают в коррупционной деятельности. И вам, как сознательным гражданам, предстоит вывести его на чистую воду. Участникам игры необходимо собрать воедино самые мельчайшие детали его преступных схем.

Количество участников: 2-5

Сложность: средняя

Адрес: ул. Ярославская, 15/23

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