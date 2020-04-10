Лазарева суббота-2020: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Сегодня.Lifestyle пишут о самых важных обычаях, традициях, правилах, а также запретах Лазаревой субботы

11 апреля православные христиане отмечают Лазареву субботу-2020. В этот день церковь вспоминает чудо воскрешения Христом Лазаря. Верующим в праздник разрешено ослабить пост: можно съесть рыбьей икры, добавить масла, а в конце дня выпить бокал красного вина.

Сегодня.Lifestyle пишут о самых важных обычаях, традициях, правилах, а также запретах Лазаревой субботы, а также о том, что можно, а что нельзя делать 11 апреля.

Когда Лазарева суббота в 2020 году

Каждый год Лазарева суббота выпадает на субботу шестой недели Великого поста, который в разные годы приходится на разные даты.

Лазарева суббота 2020 отмечаем 11 апреля Фото: Depositphotos

В 2020 году Лазарева суббота отмечается 11 апреля, за день до Вербного воскресенья. Ровно через неделю после него наступает самый важный христианский праздник – Пасха-2020.

Лазарева суббота-2020: история праздника

Празднование Лазаревой субботы установлено с давних времен. Святой Лазарь был братом Марфы и Марии, жил с сестрами неподалеку от Иерусалима, в селении Вифания. Христос часто посещал их дом, а Лазаря называл своим другом. Однажды Лазарь заболел, и когда весть об этом дошла до Христа, Он сказал: "Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий".

Воскрешение Лазаря, фреска Фото: Depositphotos

Лазарь скончался за четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию. Услышав о смерти Лазаря, Иисус прослезился и велел отнять камень от пещеры, в которой похоронили праведника, и воззвал к нему: "Лазарь! Иди вон". Умерший воскрес и вышел из погребальной пещеры.

Народные поверья и приметы Лазаревой субботы

В этот день издавна наблюдали, сколько уже распустившихся почек на вербе. Если в достатке – год будет не только урожайным, но и богатым на радостные события.

Лазарева суббота 2020: по обычаю в этот день заготавливают веточки вербы Фото: Pixabay

Считается, что для того, чтобы избавиться от материальных проблем, следует взять ветвь вербы в левую руку и прочесть молитву "Отче Наш". Затем правой рукой трижды перекреститься и попросить у Господа помощи в денежных делах.

Для девушек, стремящихся в текущем году выйти замуж, есть обряд: нужно примерить свадебное платье, покрутиться в нем перед зеркалом и показаться родителям.

Также в этот день люди наблюдали за поведением змей: если те массово покидают норы после зимней спячки – пришла весна.

Традиции праздника 11 апреля

В Лазареву субботу, в частности, принято молиться об исцелении. По возможности следует находиться в радостном настроении, следить за тем, чтобы желания и мысли были чистыми. Принято заготавливать веточки вербы, чтобы на следующий день успеть освятить их во время церковной службы. Хозяйки же тем временем готовят угощения к воскресному празднику.

Смотрите видео, как сделать букет из вербы:

Лазарева суббота-2020: что нельзя делать в праздник

Ругаться, злиться и сквернословить – весь негатив возвращается назад с тройной силой;

Выполнять тяжелую работу и работу по дому, стирать, убирать, шить;

Устраивать шумные гуляния и застолья;

11 апреля запрещено сквернословить и ссориться Фото: Depositphotos

Употреблять алкоголь (разрешается лишь выпить немного вина);

Под запретом остаются продукты животного происхождения (мясо, яйца, молоко), поскольку продолжается Великий пост;

По поверью, нельзя топтать крошки еды, упавшие с праздничного стола на пол – это считается дурным знаком;

Нельзя никому отказывать в помощи.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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