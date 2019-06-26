Летний тренд: появились восхитительные фото новых плавающих бокалов
Форма емкости продумана таким образом, что она может оставаться в вертикальном положении даже в воде
Одним из главных модных трендов этого лета стали плавающие пластиковые бокалы для вина, продажу которых запустила американская сеть супермаркетов Aldi. Об этом сообщает издание Insider.
Дизайн этих бокалы продуман таким образом, что они могут оставаться в вертикальном положении на пляжном песке и даже в воде, утверждают производители. Они сделаны из пластика, не содержащего бисфенол А, а их стоимость не превышает 2,49 доллара.
Смотрите видео: появился новый тренд – веганская одежда
Итак, будь то плавание в бассейне или лежание на пляже у океана, эти чашки станут идеальным компаньоном на протяжении всего лета. Новинка доступна в прозрачном, синем или белом цвете.
Напомним, ранее в сети появились фото странного купальника-полотенца от эпатажного дизайнер из Нью-Йорка (США) Арии МакМанус. Кроме этого, мы рассказывали, как модные блогеры примеряют бикини, вырез которого располагается не сверху, а снизу.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram