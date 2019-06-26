Летний тренд: появились восхитительные фото новых плавающих бокалов

Форма емкости продумана таким образом, что она может оставаться в вертикальном положении даже в воде

Плавающие бокалы от Aldi стоят почти чуть больше 2 долларов Фото: aldi.us

Одним из главных модных трендов этого лета стали плавающие пластиковые бокалы для вина, продажу которых запустила американская сеть супермаркетов Aldi. Об этом сообщает издание Insider.

Бокалы продаются в супермаркетах Aldi в США Фото: aldi.us

Дизайн этих бокалы продуман таким образом, что они могут оставаться в вертикальном положении на пляжном песке и даже в воде, утверждают производители. Они сделаны из пластика, не содержащего бисфенол А, а их стоимость не превышает 2,49 доллара.

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Итак, будь то плавание в бассейне или лежание на пляже у океана, эти чашки станут идеальным компаньоном на протяжении всего лета. Новинка доступна в прозрачном, синем или белом цвете.

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