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Летний тренд: появились восхитительные фото новых плавающих бокалов

Форма емкости продумана таким образом, что она может оставаться в вертикальном положении даже в воде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:13
Плавающие бокалы от Aldi стоят почти чуть больше 2 долларов Фото: aldi.us
Плавающие бокалы от Aldi стоят почти чуть больше 2 долларов
Фото: aldi.us

Одним из главных модных трендов этого лета стали плавающие пластиковые бокалы для вина, продажу которых запустила американская сеть супермаркетов Aldi. Об этом сообщает издание Insider.

Бокалы продаются в супермаркетах Aldi в США
Бокалы продаются в супермаркетах Aldi в США
Фото: aldi.us

Дизайн этих бокалы продуман таким образом, что они могут оставаться в вертикальном положении на пляжном песке и даже в воде, утверждают производители. Они сделаны из пластика, не содержащего бисфенол А, а их стоимость не превышает 2,49 доллара.

Смотрите видео: появился новый тренд – веганская одежда

Итак, будь то плавание в бассейне или лежание на пляже у океана, эти чашки станут идеальным компаньоном на протяжении всего лета. Новинка доступна в прозрачном, синем или белом цвете.

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Напомним, ранее в сети появились фото странного купальника-полотенца от эпатажного дизайнер из Нью-Йорка (США) Арии МакМанус. Кроме этого, мы рассказывали, как модные блогеры примеряют бикини, вырез которого располагается не сверху, а снизу

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