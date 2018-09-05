Лев захотел любви от испуганной крымчанки: забавное видео

Туристы не разбегались и продолжали снимать происходящее

Лев. Фото: pixabay

В парке "Тайган" оккупированного Крыма двухлетний лев Филя, увидев владельца парка, который руководил экскурсионной машиной, пошел к нему и забрался в кабину. Об этом сообщила руководитель пресс-службы в парке львов "Тайган" Татьяна Олексагина.

Туристы не разбегались и продолжали снимать происходящее.

"Льву Филе общения всегда мало. Ему мало уже просто заходить и общаться с гостями саванны. Ему уже обязательно нужно зайти в кабину и сесть за руль, хотя и этого уже мало. Ему нужно порулить", – подписала видео Олексагина.

Забравшись в электромобиль, лев начал активно тереться об испуганную туристку, а также несколько раз облизал ее.

Напомним, это уже не первый такой случай. В прошлом году мы писали о двух самцах, застуканных в объятиях на глазах у самки. Снимки разместил в сети фотограф Русс Бриджес из Ротерема (графство Саут-Йоркшир, Великобритания).