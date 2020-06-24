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Лицо девушки стало квадратным после неудачной инъекции по удалению пухлых щек: видео

Сегодня, 11:53

Софии Маррокуин сделали процедуру под названием Kybella

19-летняя София Маррокуин (Sofia Marroquin) из Австралии захотела убрать полноту щек с помощью безоперационной процедуры жиросжигания, однако после инъекции косметолога ее лицо стало квадратным. Об этом сообщает The Sun.

Девушке сделали процедуру под названием Kybella – без хирургического вмешательства удалили лишний жир из-под кожи на щеках. "Обычно люди приходят в клинику на Kybella, чтобы убрать второй подбородок, но я решила уменьшить щеки", – пояснила Маррокуин.

Однако после уколов лицо девушки распухло и покрылось синяками, а подбородок "потерял чувствительность" и сменил острую форму на квадратную.

@sof.marroquin

i got my face don probs deleting this soon lol ##reactions

♬ original sound – sof.marroquin

Маррокуин сняла реакцию своих родителей и друзей на ее новую внешность, а затем поделилась роликом в TikTok. Видео стало вирусным, собрав более 3,6 миллиона лайков.

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