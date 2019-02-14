Лучшие кинотеатры в Киеве: обзор для киноманов

Где смотреть кино в Киеве: лучшие места кинопроката

Где смотреть кино в Киеве Фото: Depositphotos

Просмотр кино неизменно остается одним из любимых занятий жителей и гостей столицы. И это несмотря на наличие развитых технологий, интернета, гаджетов и домашних кинотеатров. Но все-таки новинки киноиндустрии лучше всего смотреть по старинке – в кинотеатре. Где лучше всего провести время и посмотреть кино в Киеве, читайте в нашем обзоре.

Где смотреть кино в Киеве Фото: depositphotos.com

Лучшие кинотеатры в Киеве: Культурный центр "Кинотеатр Киев"

Одному из самых старых кинотеатров столицы, находящемуся в центре столицы, более 65 лет. Он сохранил классический архитектурный стиль, присущий тому времени. На сегодняшний день здесь функционируют три зала: синий и красный с технологиями звука Dolby Digital EX и DVD-зал "Синематека". КЦ "Кинотеатр Киев" входит в международную сеть лучших кинотеатров "Европа Синемас". Здесь особый репертуар фильмов с разнообразием жанров и стилей. Часто проводятся украинские и международные фестивали, спецпроекты, эксклюзивные программы, ретроспективы, а также премьеры фильмов с участием звезд кинематографа.

Адрес кинотеатра: ул. Большая Васильковская, 19.

Лучшие кинотеатры в Киеве: "Жовтень"

Еще более древний кинотеатр Киева "Жовтень" был открыт в 1931 году. После нескольких реконструкций и полного технического переоснащения кинотеатр на сегодняшний день оборудован шестью залами с современными проекторами и акустическими системами. В этом киноучереждении часто проводятся премьеры фильмов, демонстрация европейских и отечественных киноновинок, показы на языке оригинала, фестивали, творческие встречи, зрительские обсуждения и т.д. Входит в международную сеть лучших кинотеатров "Европа Синемас".

Адрес кинотеатра: ул. Константиновская, 26.

Лучшие кинотеатры в Киеве: сеть MULTIPLEX

Одна из крупнейших и известнейших сетей в Украине – MULTIPLEX. На ее счету более сотни залов в 24 кинотеатрах, расположенных в 16 городах страны. В Киеве на сегодняшний день насчитывается 6 действующих кинотеатров MULTIPLEX, оборудованных по новейшим технологиям: экранами двойной проекции изображения, объемного изображения 3D и Twins, акустическими системами dolby digital креслами повышенной комфортности. Сеть постоянно растет и развивается, в ближайшее время в Киеве планируется открытие еще трех кинотеатров.

Адреса кинотеатров:

Lavina Mall, ул. Берковецкая, 6Д;

Sky Mall, просп. Генерала Ватутина, 2Т;

Проспект, ул. Гната Хоткевича, 1В;

Атмосфера, Столичное шоссе, 103;

Караван, ул. Луговая, 12;

Komod, ул. Шептицкого, 4А.

Лучшие кинотеатры в Киеве: сеть кинотеатров "Оскар"

В столице на сегодняшний день работают два кинотеатра сети "Оскар", а в скором времени планируется открытие третьего. "Оскар" в ТЦ "Дрим таун" на Оболони в нынешнем году празднует 10-летний юбилей. Это огромный комплекс на 4000 кв. м, где разместились восемь современных залов, оснащенных проекторами Christie для качественного изображения в 2D и 3D формате, кресла Cineplex, а также попкорн-бар и снек-бар.

"Оскар" в ТЦ "Гулливер" находится на 7-м этаже. Он спроектирован согласно последним тенденциям индустрии и вмещает в себя шесть благоустроенных залов, комфортные зоны для ожидания сеансов, бары, детскую комнату. К слову, это первый кинотеатр в столице, который был оборудован звуковой системой Dolby Atmos и движущимися синхронно с изображением на экране креслами D-Box.

Адреса кинотеатров:

ТРЦ Dream Town, 3 этаж, Оболонский проспект, 1Б;

ТРЦ Gulliver, 7 этаж, пл. Спортивная, 1А.

Лучшие кинотеатры в Киеве: сеть кинотеатров "Баттерфляй"

В Киеве расположены три кинотеатра сети "Баттерфляй". В крупнейшем из них, в ТЦ "Космополит" есть 9 залов, в остальных кинотеатрах – по четыре зала. Все они оборудованы широкоформатными экранами со специальным поворотом и изгибом. Также в некоторых залах установлено цифровое оборудование для трансляции кинофильмов в формате3D. Кроме того, в сети "Баттерфляй" работают снек-бары, есть игровые комнаты для детей.

Адреса кинотеатров:

"Баттерфляй Ультрамарин" ул. В. Липковского, 1а;

"Баттерфляй Космополит" ул. В. Гетьмана,6;

"Баттерфляй DeLuxe" ул. Антоновича, 50;

"Баттерфляй Нивки" ул. Щербаковского Данила, 58;

Лучшие кинотеатры в Киеве: сеть кинотеатров "Планета кино"

"Планета кино" – это сеть украинских кинотеатров, один из которых находится в Киеве в РЦ "Блокбастер". Это крупнейший кинотеатр Планета Кино в Киеве. В нем находятся 13 залов, каждый из которых по-своему необычен и уникален для отличного кино-отдыха.

В зале IMAX трансляция фильмов проходит в кинозале со специальной геометрией. Огромный экран высотой с 5-этажный дом имеет вогнутую форму. Изображение транслируется одновременно с двух проекторов, современная акустическая система настроена так, что звук одинаково четко слышен во всех уголках зала.

Кинозал с новой технологией 4DX делает просмотр фильмов экстремальным. В нем находятся специальные движущиеся кресла и применяются спецэффекты: дождь, туман молнии и запахи, которые дополняют сюжет фильма.

Также в других залах поддерживаются форматы для 2D, 3D фильмов. Помимо этого, к услугам зрителей работают кинорестораны RE'LUX, киномаркет.

Адрес кинотеатра: просп. Степана Бандеры, 34В.

Напомним, ранее в своем обзоре мы написали, где покататься на роликах в Киеве.

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