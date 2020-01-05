Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лучшие колядки на русском языке: самые популярные стихи

"Сегодня" подготовили для вас короткие и простые тексты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:07
Колядовать в Украине начинают 6 января
Колядовать в Украине начинают 6 января
Фото: etnolog.org.ua

Вечером перед Рождеством, 6 января, в Украине начинают колядовать. Если вы хотите порадовать родственников и друзей, мы подготовили самые красивые и прикольные тексты колядок на Рождество 2020. Эти интересные и смешные пожелания для детей и взрослых легко разучиваются и быстро запоминаются!

6 января – Рождественский сочельник
6 января – Рождественский сочельник
Фото: etnolog.org.ua

Популярные колядки на Рождество 2020: простые тексты

***
Коляда, коляда,
Открываем все дома,
Все окошки, сундучки,
Даем конфет и пирожки,
Чтобы было благо вам,
Скажи спасибо небесам,
Бог здоровья всем нам даст,
Ведь на это он горазд!

Смотрите видео, сколько украинцы тратят на Рождество:

***
Поздравляем с Рождеством,
Мы пришли сюда с добром,
Вы подайте нам немножко
Пирожочка на дорожку,
Чтобы счастье к вам пришло,
Чтоб во всём вам повезло,
Чтоб Господь здоровья дал,
Колядуем, от печаль!

Читайте также:
Когда щедруют, посевают и колядуют в Украине в 2020 году

***
Господин, господа,
Господинова жена,
Двери отворите
И нас одарите!
Пирогом, калачом
Или чем-нибудь еще!

В благодарность за колядование певцов принято одаривать гостинцами
В благодарность за колядование певцов принято одаривать гостинцами
Фото: etnolog.org.ua

***
Воробушек летит,
Хвостиком вертит,
А вы, люди, знайте,
Столы застилайте,
Гостей принимайте,
Рождество встречайте!

Колядки на Рождество Христово
Колядки на Рождество Христово
Фото: etnolog.org.ua

***
К нам пришла коляда,
Накануне Рождества,
Ты добра нам в руку дай,
А взамен же получай,
Богатство, счастье и тепло,
Господь пошлет тебе его,
Так что щедростью задайся,
На нас ни в чем не обижайся!

Читайте также:
Лучшие колядки 2020 на украинском языке

***
Уродилась коляда
Накануне Рождества,
За горою за крутою,
За рекою за быстрою,
За горою за крутою,
За рекою за быстрою
Стоят леса дремучие,
Во тех лесах огни горят,
Огни горят пылающие,
Вокруг огней люди стоят,
Люди стоят колядуют:
‘Ой коляда, коляда,
Ты бываешь, коляда,
Накануне Рождества’.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как правильно колядовать, посевать и щедровать Лучшие колядки 2020 на украинском языке Когда щедруют, посевают и колядуют в Украине в 2020 году Короткие колядки для детей на Рождество 2020
видео Рождество праздники колядки стихи обычаи
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Жареная курица с тыквой и картофелем
Жареная курица с тыквой и картофелем
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)
Маленькая ванная комната: в чем преимущество небольшой площади
Маленькая ванная комната: в чем преимущество небольшой площади
Дана Борисова избила дочь до сотрясения
Дана Борисова избила дочь до сотрясения
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 12:00Food

Рождественские блюда в Украине: что должно быть на праздничном столе

Вчера, 12:59Fun

Лучшие колядки на Рождество 2020

Вчера, 10:05Fun

4 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 09:50Техно

Смартфоны на Android оказались в опасности: как защититься

3 январяEvents

Гороскоп на 4 января для всех знаков зодиака: отличное время для путешествий

3 январяFood

Что приготовить на Святой вечер: 12 постных блюд для праздничного стола

3 январяFun

Лучшие колядки 2020 на украинском языке

3 январяFood

Самый простой рецепт кутьи: как приготовить на Рождество

3 январяТехно

Ниже плинтуса: дешевый смартфон Nokia рухнул в цене

2 январяEvents

Гороскоп на 3 января для всех знаков зодиака: день обещает выгодные предложения

2 январяFun

Когда щедруют, посевают и колядуют в Украине в 2020 году

2 январяFun

Странная поза пары возлюбленных удивила пассажиров метро: видео

2 январяFun

Короткие колядки для детей на Рождество 2020

2 январяШоу-бизнес

Нарушила молчание: Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам

2 январяШоу-бизнес

В Новый год с шиком! Мелания Трамп затмила всех своим образом на новогодней вечеринке

2 январяEvents

Свадебный гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

Новости партнеров

Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Актрисы, которые увели мужчин из семьи
Актрисы, которые увели мужчин из семьи
Свободная планировка квартиры: за и против (24 фото)
Свободная планировка квартиры: за и против (24 фото)
Сын Яковлевой показал лицо после удаления татуировок
Сын Яковлевой показал лицо после удаления татуировок
Малышева высказалась о смерти отца
Малышева высказалась о смерти отца
Апина, Валерия, Буланова и Королева: как изменились звезды 90-х
Апина, Валерия, Буланова и Королева: как изменились звезды 90-х
Для Началовой закончилось плохо: как звезды калечат себя
Для Началовой закончилось плохо: как звезды калечат себя
Ефектна дружина лідера Волині, яка обожнює спокусливі фото
Ефектна дружина лідера Волині, яка обожнює спокусливі фото