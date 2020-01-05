Лучшие колядки на русском языке: самые популярные стихи

"Сегодня" подготовили для вас короткие и простые тексты

Колядовать в Украине начинают 6 января Фото: etnolog.org.ua

Вечером перед Рождеством, 6 января, в Украине начинают колядовать. Если вы хотите порадовать родственников и друзей, мы подготовили самые красивые и прикольные тексты колядок на Рождество 2020. Эти интересные и смешные пожелания для детей и взрослых легко разучиваются и быстро запоминаются!

6 января – Рождественский сочельник Фото: etnolog.org.ua

Популярные колядки на Рождество 2020: простые тексты

***

Коляда, коляда,

Открываем все дома,

Все окошки, сундучки,

Даем конфет и пирожки,

Чтобы было благо вам,

Скажи спасибо небесам,

Бог здоровья всем нам даст,

Ведь на это он горазд!

Смотрите видео, сколько украинцы тратят на Рождество:

***

Поздравляем с Рождеством,

Мы пришли сюда с добром,

Вы подайте нам немножко

Пирожочка на дорожку,

Чтобы счастье к вам пришло,

Чтоб во всём вам повезло,

Чтоб Господь здоровья дал,

Колядуем, от печаль!

***

Господин, господа,

Господинова жена,

Двери отворите

И нас одарите!

Пирогом, калачом

Или чем-нибудь еще!

В благодарность за колядование певцов принято одаривать гостинцами Фото: etnolog.org.ua

***

Воробушек летит,

Хвостиком вертит,

А вы, люди, знайте,

Столы застилайте,

Гостей принимайте,

Рождество встречайте!

Колядки на Рождество Христово Фото: etnolog.org.ua

***

К нам пришла коляда,

Накануне Рождества,

Ты добра нам в руку дай,

А взамен же получай,

Богатство, счастье и тепло,

Господь пошлет тебе его,

Так что щедростью задайся,

На нас ни в чем не обижайся!

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***

Уродилась коляда

Накануне Рождества,

За горою за крутою,

За рекою за быстрою,

За горою за крутою,

За рекою за быстрою

Стоят леса дремучие,

Во тех лесах огни горят,

Огни горят пылающие,

Вокруг огней люди стоят,

Люди стоят колядуют:

‘Ой коляда, коляда,

Ты бываешь, коляда,

Накануне Рождества’.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2020 года в Украине.

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