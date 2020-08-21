Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лучшие поздравления со свадьбой в прозе, стихах, смс, картинках

Сегодня, 13:01

Отправляйте самые лучшие поздравления со свадьбой влюбленным парам

Ищете поздравления со свадьбой для своих лучших друзей? Мы подготовили для вас самые красивые, нежные и добрые поздравления со свадьбой своими словами, в прозе и стихах в такой торжественный и радостный праздник зарождения новой семьи.

Красивые поздравления со свадьбой: картинки и пожелания
Красивые поздравления со свадьбой: картинки и пожелания
Фото: Pexels

А на память об этом счастливом событии бракосочетания помимо подготовленного подарка обязательно подпишите открытку молодоженам. Пусть и спустя много-много лет они, дружно обнявшись, читают теплые пожелания и смеются над вашими прикольными поздравлениями со свадьбой.

Нежные поздравления со свадьбой подруге
Нежные поздравления со свадьбой подруге
Фото: sunbouquet

Лучшие поздравления со свадьбой в стихах друзьям

***

Всегда друг друга берегите,
Цените, радуйте, любите.
Во всём друг другу доверяйте,
От всех невзгод оберегайте.

Сплели вы судьбы воедино,
Теперь навеки вы едины.
Пусть жизнь вас осыпает счастьем,
С пути исчезнут все ненастья.

От всей души вас поздравляем,
Достатка прочного желаем.
Ну и, конечно, шалунишек –
Здоровых, крепких ребятишек.

Добрые поздравления со свадьбой в прозе

***

Сердечно поздравляю вас с днём бракосочетания. Любите друг друга, вдохновляйте друг друга, берегите друг друга и всегда держите свою семью в статусе крепкой и дружной ячейки общества. Совет да любовь!

Прикольные поздравления со свадьбой в картинках
Прикольные поздравления со свадьбой в картинках
Фото: sunbouquet

Красивое поздравление со свадьбой сестре

***

Для вас сегодня день особый.
Сегодня стали вы семьей.
Желаю быть прекрасным мужем
И потрясающей женой.

Друг друга, что бы ни случилось,
Любить ценить и уважать.
То чувство, что в вас зародилось,
Любой ценою сохранять.

Ведь вы – единое отныне,
Ничто пусть вас не разлучит.
И будьте вечно молодыми,
В сердцах пусть свет всегда горит.

Читайте также:
Показали "самые лучшие в мире свадебные фото"

Душевное поздравление со свадьбой подруге

***

День свадьбы – красивая, важная дата,
И память ее сохранит навсегда.
Пусть жизнь Ваша будет легка и богата,
Любовь бесконечна, сильна и чиста.

Храните в душе уважение друг к другу,
Умейте понять, промолчать и стерпеть.
Стремитесь быть вместе, скучайте в разлуке,
Не дайте огню в Вашем сердце сгореть.

Конечно же, счастья Вам, мира, достатка,
Хорошего сына, чудесную дочь.
Пусть в доме все будет и гладко, и славно,
И вместе гоните все горести прочь.

Искренние поздравления со свадьбой сестры
Искренние поздравления со свадьбой сестры

Торжественное поздравление со свадьбой в прозе

***

Дорогие молодожены! Я искренне желаю вам самого большого, простого земного счастья! Пусть каждый ваш день начинается и заканчивается улыбкой радости и благодарения судьбы за свою дорогую, внимательную, любящую и любимую половинку! Пусть между вами не будет размолвок и недомолвок, а только желание всегда прийти на помощь, обнять, поддержать и очень сильно и преданно любить друг друга! Пусть будут долгими и солнечными ваши дни, а потом семья увеличится втрое и счастья станет во сто раз больше!

Читайте также:
С днем рождения: лучшие поздравления в стихах, прозе и смс

Самые прикольные поздравления со свадьбой молодоженам

***

Много счастья, много денег
И, конечно же, любви.
Чтоб до старости хотели
И, само собой, могли!

Чтоб не спорили вы часто,
Чтобы слезы не лились.
Чтобы не было скандалов,
Находите компромисс.

Пусть дорога будет гладкой,
Без колючек и преград.
Чтобы жизнь – как сахар сладкий,
Чтобы дом – как райский сад!

Поздравления со свадьбой прикольные в картинках
Поздравления со свадьбой прикольные в картинках

Короткие поздравления со свадьбой в смс

***

Поздравляю от всей души и всего сердца! Желаю, чтобы каждый день был наполнен любовью, нежностью и глубоким взаимопониманием. Пусть этот союз крепнет день ото дня, а пламя семейного очага разгорается всё ярче. Пусть ваша семья будет примером для всех!

Читайте также:
Красивые поздравления с днем ангела в прозе и стихах

Трогательное поздравление подруге со свадьбой

***

Желаю вам семейного достатка,
Прекрасных новостей и добрых дней.
Пусть в вашей жизни всё вершится гладко,
А рядом будет множество друзей.

Желаю вам домашнего уюта,
Совместных романтичных вечеров.
Пусть солнце озаряет ваше утро,
Пусть вечной будет чистая любовь.

Пусть этот год окажется началом
Счастливого и долгого пути,
Здоровье даст возможность вашей паре
Способность даже сотню лет пройти.

Любовь
Любовь
Фото: Pexels

Радостные поздравления со свадьбой своими словами

***

Дорогие молодожены! Поздравляю вас с этим радостным и долгожданным днем – днем вашей свадьбы. Желаю вам на всю жизнь сохранить эту любовь и пронести ее через все года и испытания. Пусть вашу семейную жизнь не омрачат ни горечи, ни обиды, ни другие несчастья. Желаю, чтобы каждый новый совместно прожитый день был для вас открытием. Просыпайтесь каждое утро с мыслью о том, насколько же вы счастливы. Любите друг друга, берегите и ждите, не смотря ни на что.

Ранее мы рассказывали, как называется годовщина свадьбы: подробный список дат.

Смотрите видео: свадебный переполох – свадьба по-французски

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Владимир Остапчук сделал предложение своей возлюбленной Кристине Горняк: фото Ко Дню Независимости канал «Украина» готовит праздничный эфир Бруклин Бекхэм намекнул, что уже женился на Николе Пельтц Ирина Федишин рассказала, какие особые подарки получила на годовщину свадьбы Никита Добрынин и Даша Квиткова потратили больше 2 миллионов гривен на свадьбу Выходные дни и праздники в сентябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем "Нужно еще заработать": MARUV рассказала, сколько будет стоить ее свадьба мечты
свадьба праздники невеста открытки стихи жених молодожены поздравления картинки
Реклама

Новости партнеров

Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Квитко опубликовала горячий снимок своей подруги
Квитко опубликовала горячий снимок своей подруги
Оля Серябкина удивила роскошным образом
Оля Серябкина удивила роскошным образом
Сьюзи Кортез похвасталась роскошными формами
Сьюзи Кортез похвасталась роскошными формами

Популярные статьи

Сегодня, 13:01Fun

Лучшие поздравления со свадьбой в прозе, стихах, смс, картинках

Сегодня, 12:00Food

День Независимости-2020: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на завтра 21 августа 2020 года: у кого из знаков зодиака проблемы решатся сами собой

Вчера, 16:24Food

Баклажаны как грибы: рецепты популярной закуски

Вчера, 14:10Шоу-бизнес

Танці з зірками-2020: все звездные участники шоу

Вчера, 13:49Travel

Что ждет пассажиров МАУ, SkyUp и Ryanair: отмены рейсов и новая схема возврата денег

Вчера, 07:32Психология

Какие знаки зодиака самые красивые среди женщин: их только три

Вчера, 06:15Техно

Древний храм пришельцев обнаружен на Марсе: фото

19 августаFun

"Худший кошмар в моей жизни": пассажир самолета снял на видео, как трескается окно возле его кресла

19 августаFood

Как приготовить самую вкусную кабачковую икру

19 августаEvents

Новолуние 19 августа 2020: что нельзя делать на Спасовский молодой месяц

19 августаFun

Яблочный Спас-2020: красивые поздравления и открытки

19 августаEvents

С Яблочным Спасом: сочные картинки, яркие открытки, эффектные поздравления

18 августаFun

Яблочный Спас 2020: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

18 августаFun

"Корабли-призраки" в проливе Ла-Манш удивили туристов: невероятные фото

18 августаWellness

Сильная магнитная буря августа накроет Землю в ближайшее время

Новости партнеров

Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Блондинка из «Квартала 95» станцевала стриптиз на кухне
Блондинка из «Квартала 95» станцевала стриптиз на кухне
Украинка с 13-м размером груди показала соблазнительный наряд
Украинка с 13-м размером груди показала соблазнительный наряд
Хозяйка самых красивых ягодиц выгнулась на диване в горячей позе
Хозяйка самых красивых ягодиц выгнулась на диване в горячей позе
Назван самый опасный алкоголь
Назван самый опасный алкоголь
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»
Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»
Кексы из кабачков и сыра - рецепт: шикарное летнее лакомство
Кексы из кабачков и сыра - рецепт: шикарное летнее лакомство

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять