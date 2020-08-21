Лучшие поздравления со свадьбой в прозе, стихах, смс, картинках

Отправляйте самые лучшие поздравления со свадьбой влюбленным парам

Ищете поздравления со свадьбой для своих лучших друзей? Мы подготовили для вас самые красивые, нежные и добрые поздравления со свадьбой своими словами, в прозе и стихах в такой торжественный и радостный праздник зарождения новой семьи.

Красивые поздравления со свадьбой: картинки и пожелания Фото: Pexels

А на память об этом счастливом событии бракосочетания помимо подготовленного подарка обязательно подпишите открытку молодоженам. Пусть и спустя много-много лет они, дружно обнявшись, читают теплые пожелания и смеются над вашими прикольными поздравлениями со свадьбой.

Нежные поздравления со свадьбой подруге Фото: sunbouquet

Лучшие поздравления со свадьбой в стихах друзьям

***

Всегда друг друга берегите,

Цените, радуйте, любите.

Во всём друг другу доверяйте,

От всех невзгод оберегайте.



Сплели вы судьбы воедино,

Теперь навеки вы едины.

Пусть жизнь вас осыпает счастьем,

С пути исчезнут все ненастья.



От всей души вас поздравляем,

Достатка прочного желаем.

Ну и, конечно, шалунишек –

Здоровых, крепких ребятишек.

Добрые поздравления со свадьбой в прозе

***

Сердечно поздравляю вас с днём бракосочетания. Любите друг друга, вдохновляйте друг друга, берегите друг друга и всегда держите свою семью в статусе крепкой и дружной ячейки общества. Совет да любовь!

Прикольные поздравления со свадьбой в картинках Фото: sunbouquet

Красивое поздравление со свадьбой сестре

***

Для вас сегодня день особый.

Сегодня стали вы семьей.

Желаю быть прекрасным мужем

И потрясающей женой.



Друг друга, что бы ни случилось,

Любить ценить и уважать.

То чувство, что в вас зародилось,

Любой ценою сохранять.



Ведь вы – единое отныне,

Ничто пусть вас не разлучит.

И будьте вечно молодыми,

В сердцах пусть свет всегда горит.

Душевное поздравление со свадьбой подруге

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День свадьбы – красивая, важная дата,

И память ее сохранит навсегда.

Пусть жизнь Ваша будет легка и богата,

Любовь бесконечна, сильна и чиста.



Храните в душе уважение друг к другу,

Умейте понять, промолчать и стерпеть.

Стремитесь быть вместе, скучайте в разлуке,

Не дайте огню в Вашем сердце сгореть.



Конечно же, счастья Вам, мира, достатка,

Хорошего сына, чудесную дочь.

Пусть в доме все будет и гладко, и славно,

И вместе гоните все горести прочь.

Искренние поздравления со свадьбой сестры

Торжественное поздравление со свадьбой в прозе

***

Дорогие молодожены! Я искренне желаю вам самого большого, простого земного счастья! Пусть каждый ваш день начинается и заканчивается улыбкой радости и благодарения судьбы за свою дорогую, внимательную, любящую и любимую половинку! Пусть между вами не будет размолвок и недомолвок, а только желание всегда прийти на помощь, обнять, поддержать и очень сильно и преданно любить друг друга! Пусть будут долгими и солнечными ваши дни, а потом семья увеличится втрое и счастья станет во сто раз больше!

Самые прикольные поздравления со свадьбой молодоженам

***

Много счастья, много денег

И, конечно же, любви.

Чтоб до старости хотели

И, само собой, могли!



Чтоб не спорили вы часто,

Чтобы слезы не лились.

Чтобы не было скандалов,

Находите компромисс.



Пусть дорога будет гладкой,

Без колючек и преград.

Чтобы жизнь – как сахар сладкий,

Чтобы дом – как райский сад!

Поздравления со свадьбой прикольные в картинках

Короткие поздравления со свадьбой в смс

***

Поздравляю от всей души и всего сердца! Желаю, чтобы каждый день был наполнен любовью, нежностью и глубоким взаимопониманием. Пусть этот союз крепнет день ото дня, а пламя семейного очага разгорается всё ярче. Пусть ваша семья будет примером для всех!

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Трогательное поздравление подруге со свадьбой

***

Желаю вам семейного достатка,

Прекрасных новостей и добрых дней.

Пусть в вашей жизни всё вершится гладко,

А рядом будет множество друзей.



Желаю вам домашнего уюта,

Совместных романтичных вечеров.

Пусть солнце озаряет ваше утро,

Пусть вечной будет чистая любовь.



Пусть этот год окажется началом

Счастливого и долгого пути,

Здоровье даст возможность вашей паре

Способность даже сотню лет пройти.

Любовь Фото: Pexels

Радостные поздравления со свадьбой своими словами

***

Дорогие молодожены! Поздравляю вас с этим радостным и долгожданным днем – днем вашей свадьбы. Желаю вам на всю жизнь сохранить эту любовь и пронести ее через все года и испытания. Пусть вашу семейную жизнь не омрачат ни горечи, ни обиды, ни другие несчастья. Желаю, чтобы каждый новый совместно прожитый день был для вас открытием. Просыпайтесь каждое утро с мыслью о том, насколько же вы счастливы. Любите друг друга, берегите и ждите, не смотря ни на что.

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