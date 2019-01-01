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Лунатик предложил девушке выйти замуж и проснулся

Мужчина ничего не помнил и был потрясен

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:30
Лунатик сделал девушке предложение и забыл об этом Фото: depositphotos
Лунатик сделал девушке предложение и забыл об этом
Фото: depositphotos

Мужчина во сне сделал девушке предложение руки и сердца и забыл об этом. Невероятной историей он поделился с пользователями Reddit, пишет издание New York Post.

Мужчина утверждает, что накануне не мог заснуть и принял четыре таблетки снотворного. Утром он обнаружил на пальце девушки дешевое обручальное кольцо, которое однажды купил по объявлению и намеревался перепродать. Она объяснила ему, что произошло.

Пользователь ничего не помнил и был потрясен. Открыв Facebook, он увидел, что прошлой ночью, не просыпаясь, изменил даже информацию о своем семейном положении. "Я не собирался устраивать помолвку еще полтора года, – пишет он. – И тогда, наверное, достал бы кольцо получше".

Напомним, житель Великобритании Джордан Дойл сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной с помощью выдр. Парень сделал предложение своей девушке в Сингапуре. Поскольку Мэри (избранница мужчины) очень любит этих животных, он решил сделать особенный для них момент запоминающимся.

Также мы писали, что фотограф разыскивает влюбленную пару, которую случайно снял во время предложения руки и сердца. Прогуливаясь в Национальном парке Йосемити в Калифорнии, Мэтью увидел прекрасный кадр, и не смог пройти мимо.

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Источник: Сегодня
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