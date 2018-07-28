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Лунное затмение-2018: лучшие кадры из разных уголков мира

Уникальное явление смогли запечатлеть на разных континентах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:39
Лунное затмение-2018. Афины, Греция. Фото: AFP
Лунное затмение-2018. Афины, Греция. Фото: AFP

В ночь с 27 на 28 июля весь мир наблюдал за уникальным явлением – самое длинное лунное затмение XXI века. Невероятную "кровавую" Луну можно было увидеть из разных уголков мира. Самые яркие фото спутника Земли делали в Германии, Испании, Франции, Китае, Индонезии, Австралии и других странах мира.

Дрезден, Германия
Фото: AFP
Кейптаун, ЮАР
Фото: AFP
Кейптаун, ЮАР
Фото: AFP
Сурабая, Индонезия
Фото: AFP
Скопье, Македония
Фото: AFP
Германия
Фото: AFP
Бухарест, Румыния
Фото: AFP
Амстердам, Нидерланды
Фото: AFP
Гонконг, Китай
Фото: AFP
Гонконг, Китай
Фото: AFP
Сидней, Австралия
Фото: AFP
Мельбурн, Австралия
Фото: AFP
Сидней, Австралия
Фото: AFP
Босния и Герцеговина
Фото: AFP
Франкфурт-на-Майне, Германия
Фото: AFP
Франкфурт-на-Майне, Германия
Фото: AFP
Турция
Фото: AFP
Франция
Фото: AFP
Турция
Фото: AFP
Страсбург, Франция
Фото: AFP
Афины, Греция
Фото: AFP
Мадрид, Испания
Фото: AFP
Замок Шамбор, Франция
Фото: AFP
Дуйсбург, Германия
Фото: AFP
Дрезден, Германия
Фото: AFP
Кобленц, Германия
Фото: AFP
Бернкастель-Кус, Германия
Фото: AFP
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За онлайн-трансляцией лунного затмения-2018 следили миллионы людей по всему миру.

Затмение продлилось около 103 минут. Точная фаза наступила в 23:22 (Украина, Киев). "Кровавой" Луну называют во время затмения. Лунное затмение возникает, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, отбрасывая тень на свой спутник. В отличие от солнечного затмения, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, блокируя солнечный свет, луна не "темнеет" во время затмения, а вместо этого становится кроваво-красной.

Мы также публиковали подробное описание того, что можно и чего нельзя делать в период лунного затмения.

Также мы писали, каким будет влияние лунного затмения 27 июля на знаки зодиака: прогнозы астрологов. 

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Источник: "Сегодня"
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