Лунное затмение-2018: лучшие кадры из разных уголков мира

Уникальное явление смогли запечатлеть на разных континентах

Лунное затмение-2018. Афины, Греция. Фото: AFP

В ночь с 27 на 28 июля весь мир наблюдал за уникальным явлением – самое длинное лунное затмение XXI века. Невероятную "кровавую" Луну можно было увидеть из разных уголков мира. Самые яркие фото спутника Земли делали в Германии, Испании, Франции, Китае, Индонезии, Австралии и других странах мира.

Дрезден, Германия Фото: AFP Кейптаун, ЮАР Фото: AFP Кейптаун, ЮАР Фото: AFP Сурабая, Индонезия Фото: AFP Скопье, Македония Фото: AFP Германия Фото: AFP Бухарест, Румыния Фото: AFP Амстердам, Нидерланды Фото: AFP Гонконг, Китай Фото: AFP Гонконг, Китай Фото: AFP Сидней, Австралия Фото: AFP Мельбурн, Австралия Фото: AFP Сидней, Австралия Фото: AFP Босния и Герцеговина Фото: AFP Франкфурт-на-Майне, Германия Фото: AFP Франкфурт-на-Майне, Германия Фото: AFP Турция Фото: AFP Франция Фото: AFP Турция Фото: AFP Страсбург, Франция Фото: AFP Афины, Греция Фото: AFP Мадрид, Испания Фото: AFP Замок Шамбор, Франция Фото: AFP Дуйсбург, Германия Фото: AFP Дрезден, Германия Фото: AFP Кобленц, Германия Фото: AFP Бернкастель-Кус, Германия Фото: AFP 1/27

За онлайн-трансляцией лунного затмения-2018 следили миллионы людей по всему миру.

Затмение продлилось около 103 минут. Точная фаза наступила в 23:22 (Украина, Киев). "Кровавой" Луну называют во время затмения. Лунное затмение возникает, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, отбрасывая тень на свой спутник. В отличие от солнечного затмения, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, блокируя солнечный свет, луна не "темнеет" во время затмения, а вместо этого становится кроваво-красной.

Мы также публиковали подробное описание того, что можно и чего нельзя делать в период лунного затмения.

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