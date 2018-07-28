Лунное затмение-2018: лучшие кадры из разных уголков мира
Уникальное явление смогли запечатлеть на разных континентах
В ночь с 27 на 28 июля весь мир наблюдал за уникальным явлением – самое длинное лунное затмение XXI века. Невероятную "кровавую" Луну можно было увидеть из разных уголков мира. Самые яркие фото спутника Земли делали в Германии, Испании, Франции, Китае, Индонезии, Австралии и других странах мира.
За онлайн-трансляцией лунного затмения-2018 следили миллионы людей по всему миру.
Затмение продлилось около 103 минут. Точная фаза наступила в 23:22 (Украина, Киев). "Кровавой" Луну называют во время затмения. Лунное затмение возникает, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, отбрасывая тень на свой спутник. В отличие от солнечного затмения, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, блокируя солнечный свет, луна не "темнеет" во время затмения, а вместо этого становится кроваво-красной.
Мы также публиковали подробное описание того, что можно и чего нельзя делать в период лунного затмения.
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