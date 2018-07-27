Лунное затмение 27 июля: что нельзя делать и от чего нужно избавиться

События в интервале с 13 июля по 11 августа являются судьбоносными

Лунное затмение 27 июля. Фото: pixabay

Сегодня, 27 июля, ожидается самое длинное затмение столетия – оно продлится около 103 минут. Точная фаза наступает в 23:22 (Украина, Киев). Это Лунное затмение, а также Солнечное затмение в августе продолжают череду затмений на оси фиксированных знаков Лев/Водолей. Отметим, что затмения на этой оси начались ещё в феврале 2017 года.

Что можно делать в этот день, а чего нельзя и как привлечь удачу в эту судьбоносную ночь, рассказала астролог Елена Молдованова на своей странице в Instagram.

Избавьтесь от лишнего

Лунное затмение 27 июля будет на Южном Кармическом узле. Оно делает акцент на завершении дружеских и партнёрских отношений и следовании своим, индивидуальным, творческим путём. Избавляемся от балласта, расчищаем путь новым идеям и проектам, прощаемся без сожаления со всеми "чемоданами без ручки" и изжившими себя отношениями.

Контролируйте свои эмоции

Затмение Луны достаточно бунтарское. Происходит оно на ретро Марсе и разряжается на революционный Уран. Такая обстановка на небе может приводить к резким, непредсказуемым, радикальным решениям и поступкам, ссорам, разрывам отношений, особенно в интервале с 23 по 28 июля. Также в этот период крайне высока вероятность серьезных аварий, ДТП, травм, проблем с электричеством, техникой, транспортом. Контролируйте свои эмоции, будьте аккуратны за рулем, во время отдыха. Поездки на длительные дистанции, а тем более авиаперелеты следует перенести на более удачное время. Под запретом любые полостные операции. Их результат вас не порадует.

Настраивайте себя на мир и добро

Помним, что Затмения – это фактор неотвратимости судьбы, рока, фатума. И события в течении месяца, в интервале с 13 июля по 11 августа, являются судьбоносными, которые переиграть невозможно, да и не нужно. Если кто-то или что-то уходит из вашей жизни, значит так тому и быть. Цепляться за старое не стоит. Вполне вероятны негативные проявления кармы, такие как серьезные конфликты, прекращение сотрудничества/дружбы, разводы, уход из жизни родственников, банкротство. В любом случае, настраиваем себя на мир и добро, на позитивное и философское отношение к любым "сюрпризам" и пусть они будут только приятными!

Народные приметы на лунное затмение

Брать и давать деньги в долг в этот период считалось плохой приметой, поэтому с финансовыми вопросами лучше повременить.

Считалось также что жениться и разводиться в период лунного затмения также не стоит: ни один из процессов не принесут желаемых результатов.

В это время стоит простить и отпустить старые обиды – и, возможно, самому попросить прощения.

Напомним, "кровавая луна": все, что нужно знать о лунном затмении 27 июля. Также мы писали, каким будет влияние лунного затмения 27 июля на знаки зодиака: прогнозы астрологов.