Лунное затмение: онлайн-трансляция от NASA

Земля полностью затмит Луну на один час и 43 минуты

В пятницу, 27 июля, NASA организовало онлайн-трансляцию уникального лунного затмение XXI века. Оно будет самым длительным в нынешнем веке и продлится три часа 55 минут.

В Украине за астрономическим явлением можно наблюдать и вживую: в 22.30 наступит фаза полного лунного затмения, в 23.21 оно достигнет своего максимума.

Земля полностью затмит Луну на один час и 43 минуты. В это время люди смогут наблюдать "кровавую Луну" – спутник Земли станет красным.

"Кровавой" Луну называют во время затмения. Лунное затмение возникает, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, отбрасывая тень на свой спутник. В отличие от солнечного затмения, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, блокируя солнечный свет, луна не "темнеет" во время затмения, а вместо этого становится кроваво-красной.

Такой эффект происходит из-за того, что солнечные лучи, проходя через атмосферу Земли, достигают Луны. Поскольку синие и фиолетовые волны рассеиваются больше, чем красные и оранжевые, больше красных волн достигают Луны, делая ее "кровавой".

Ранее о том, что можно делать в этот день, а чего нельзя и как привлечь удачу в эту судьбоносную ночь, рассказала астролог Елена Молдованова на своей странице в Instagram.

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