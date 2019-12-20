Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Львица вытащила своих детенышей из реки с крокодилами: захватывающее видео

Это исключительно редкое зрелище, говорит сотрудник заповедника Масаи-Мара

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Львица спасла детеныша из кишащей крокодилами реки
Львица спасла детеныша из кишащей крокодилами реки
Фото: Pixabay

Фотограф Лука Бракали в кенийском заповеднике Масаи-Мара запечатлел на видео момент перехода львицы с детенышами через кишащую крокодилами реку Эвасо-Нгиро. Как утверждает мужчина, это исключительно редкое зрелище, поскольку такие молодые львята редко переправляются вброд, сообщает NDTV.

На опубликованной в интернете записи показано, как семейство кошачьих благополучно добирается до противоположного берега реки, хотя одного из львят едва не унесло течение, когда он оступился и с головой ушел под воду. Мать успела вмешаться, выловила его из реки и спасла от гибели. Сотрудник заповедника Масаи-Мара, проработавший там десять лет, утверждает, что никогда не видел ничего подобного.

Смотрите видео: во Франции лев напал на дрессировщика, мужчине делали операцию пять часов

Читайте также:
Жесткая расправа львицы над антилопой гну попала на видео

Масаи-Мара – заповедник на юго-западе Кении, в округе Нарок. Является северным продолжением Национального парка Серенгети. Назван в честь племени масаи – традиционного населения региона и реки Мара. Масаи-Мара знаменит большим количеством обитающих в нем животных, особенно популяцией львов и леопардов, а также ежегодной миграцией гну, проходящей в сентябре и октябре. В Масаи-Мара обитают черные носороги, гиппопотамы, пятнистые гиены, зебры, жирафы, несколько видов газелей, импалы и топи.

Напомним, в Сети появилось видео эпической схватки львицы с буйволом. Кроме этого, сайт "Сегодня" опубликовал забавные снимки ссоры льва и львицы. Во время перепалки самка не оставила сомнений, кто в прайде главный.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
В китайском зоопарке оскандалился "царь зверей" В Чехии "домашний" лев разорвал своего хозяина Под Киевом волонтеры забрали у живодеров 15-летнюю львицу
видео Кения крокодилы львица
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
«Вот вам правда»: дочь показала смертельное увлечение Борисовой
«Вот вам правда»: дочь показала смертельное увлечение Борисовой
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 09:39Wellness

Стресс может вызвать сыпь на коже: как правильно ее лечить

Вчера, 17:10Fun

День святого Николая 2019: что ни в коем случае нельзя делать 19 декабря

Вчера, 13:04Fun

Ученые обнародовали фото девушки, которая жила пять тысяч лет назад

Вчера, 10:47Fun

19 декабря: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 05:37Fun

Поздравления с Днем святого Николая: красивые открытки, картинки, стихи, проза, смс

Вчера, 05:01Events

С Днем святого Николая 2019: красивые картинки и лучшие поздравления

18 декабряШоу-бизнес

"Голос країни 10": названо имя третьего звездного тренера шоу

18 декабряСтиль

Маникюр на Новый год 2020: фотоподборка красивого дизайна ногтей

18 декабряСтиль

Деловой брючный костюм: Елена Зеленская вызвала восторг элегантным нарядом в Азербайджане

18 декабряFun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

18 декабряШоу-бизнес

"Надеюсь, Потап фоткал": Настя Каменских полностью обнажилась на фото

18 декабряFun

18 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

18 декабряFun

Внешность девочки стала аномальной из-за редкой мутации: фото

17 декабряШоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк преследуют: семья актрисы сделала гневное обращение и показала фото незнакомцев

17 декабряFun

17 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

17 декабряFun

День Варвары 2019: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

Новости партнеров

Как засолить красную рыбу в домашних условиях: советы хозяйкам
Как засолить красную рыбу в домашних условиях: советы хозяйкам
Салат
Салат "Мой генерал" с курицей слоеный
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Важное объявление: стало известно об уходе Анны Заворотнюк
Важное объявление: стало известно об уходе Анны Заворотнюк
Звездные пары с огромной разницей в росте
Звездные пары с огромной разницей в росте
Правильные драники. Какой рецепт можно считать «самым-самым»?
Правильные драники. Какой рецепт можно считать «самым-самым»?
Питт признался, из-за чего распался их брак с Джоли
Питт признался, из-за чего распался их брак с Джоли
Кто бы мог подумать: названа новая причина инфарктов и инсультов
Кто бы мог подумать: названа новая причина инфарктов и инсультов