Львица вытащила своих детенышей из реки с крокодилами: захватывающее видео

Это исключительно редкое зрелище, говорит сотрудник заповедника Масаи-Мара

Львица спасла детеныша из кишащей крокодилами реки Фото: Pixabay

Фотограф Лука Бракали в кенийском заповеднике Масаи-Мара запечатлел на видео момент перехода львицы с детенышами через кишащую крокодилами реку Эвасо-Нгиро. Как утверждает мужчина, это исключительно редкое зрелище, поскольку такие молодые львята редко переправляются вброд, сообщает NDTV.

На опубликованной в интернете записи показано, как семейство кошачьих благополучно добирается до противоположного берега реки, хотя одного из львят едва не унесло течение, когда он оступился и с головой ушел под воду. Мать успела вмешаться, выловила его из реки и спасла от гибели. Сотрудник заповедника Масаи-Мара, проработавший там десять лет, утверждает, что никогда не видел ничего подобного.

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Масаи-Мара – заповедник на юго-западе Кении, в округе Нарок. Является северным продолжением Национального парка Серенгети. Назван в честь племени масаи – традиционного населения региона и реки Мара. Масаи-Мара знаменит большим количеством обитающих в нем животных, особенно популяцией львов и леопардов, а также ежегодной миграцией гну, проходящей в сентябре и октябре. В Масаи-Мара обитают черные носороги, гиппопотамы, пятнистые гиены, зебры, жирафы, несколько видов газелей, импалы и топи.

Напомним, в Сети появилось видео эпической схватки львицы с буйволом. Кроме этого, сайт "Сегодня" опубликовал забавные снимки ссоры льва и львицы. Во время перепалки самка не оставила сомнений, кто в прайде главный.

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