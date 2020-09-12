Львы-сплетники и стеснительный медведь: показали самые смешные фото дикой природы
Объявили шорт-лист премии Comedy Wildlife Photography Awards-2020
Организаторы премии комедийной фотографии дикой природы Comedy Wildlife Photography Awards объявили шорт-лист лучших снимков в 2020 году. Об этом сообщают на официальном сайте CWPA.
Больше 40 изображений животных из разных уголков мира раскрывают дикую природу с комедийной стороны – в объектив фотографов попали львы-сплетники, стеснительный медведь и суровая черепаха.
Победителя премии выберут 22 октября.
Сегодня.Lifestyle выбрали для вас самые забавные фотографии.
Конкурс Comedy Wildlife Photography Awards основал британский фотограф Пол Джонсон-Хикс совместно с фондом Born Free Foundation, чтобы привлечь внимание общества к проблеме браконьерства и вымирания разных видов животных.
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В состав жюри этого конкурса ранее входили: телеведущая Кейт Хамбл, комик Хью Деннис, актер Билл Треверс и популярные фотографы.
Напомним, Сегодня.Lifestyle уже публиковали замечательную подборку самых забавных фотографий животных.
Смотрите видео: как работают украинские фотографы за границей
Кроме этого, мы писали, что фото украинца признали лучшим на международном конкурсе.
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