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Лысый ежик в зоопарке напугал защитников природы: фото

Если иглы выпадают из-за болезни, животные могут умереть, говорят ветеринары

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:45
В зоопарке Таиланда обнаружили лысого ежика
В зоопарке Таиланда обнаружили лысого ежика
Фото: Pixabay

Посетитель таиландского зоопарка в городе Накхонситхаммарат сняли на видео полностью лысого ежа. На обнародованной записи можно увидеть, как животное медленно передвигается по своей клетке к миске с водой. На эти кадры обратили внимание зоозащитники и, по их словам, были шокированы увиденным. Об этом сообщает Mirror Online.

В Таиланде нашли лысого ежика
В Таиланде нашли лысого ежика
Фото: ViralPress

Как выяснилось позже, срок действия лицензии у зоопарка истек, он находится на грани закрытия. Сотрудник заведения Джерм Камлангкуа добавил, что еж, которого сняли на видео, уже пожилой, ему 7 лет. Известны случаи, когда ежи рождались без иголок. Однако если иглы выпадают из-за болезни, животные могут умереть.

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Представители организации по защите животных нашли в зоопарке города Накхонситхаммарат еще двух ежей с такими же симптомами. Всех трех животных доставили в ветеринарную клинику и оказали необходимую помощь.

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Напомним, в немецком городе Эрфурт спасли двух ежей в состоянии алкогольного опьянения. Животные обнаружили перевернутую бутылку с яичным ликером и вылакали вылившееся содержимое. Кроме этого, мы рассказывали, как еж в подушке гостиничного номера испортил отдых туристам.

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