"Любил дочь всем сердцем": обманутый бывшей женой мужчина 14 лет содержал чужого ребенка

Организация по опеке над детьми позволила британцу не платить алименты в дальнейшем

Житель британского города Кингстон-апон-Халл за 14 лет выплатил 38 тысяч фунтов стерлингов на содержание дочери бывшей жены. Однако в октябре 2019 года весьма неожиданно выяснилось, что это не его ребенок.

Организация по опеке над детьми позволила британцу не платить алименты в дальнейшем, однако отказалась списать долг в две тысячи фунтов, который накопился с марта 2014-го по октябрь 2018-го года, пишет издание Hull Live.

По словам мужчины, у него есть два несовершеннолетних сына с инвалидностью, и он заботится о них вместо работы, однако это не было принято в расчет. Ему предложили сделать ДНК-тест, чтобы опровергнуть родство с ребенком, однако мать девочки перестала выходить на связь.

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"Я отдал моей бывшей десятки тысяч фунтов стерлингов за 14 лет, которые я мог бы потратить на своих детей. Впрочем, я больше расстроен из-за того, что я любил "дочь" всем сердцем и делал для нее все", – сказал он.

Журналисты издания Hull Live подали запрос в службу. Чиновники обещали пересмотреть дело британца и не заставлять его выплачивать задолженность.

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Напомним, еще в начале 2018 года в Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов. Именно этот документ предусматривал для должников (при наличии долга более чем за 6 месяцев) целый ряд ограничений.

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