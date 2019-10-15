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Любители спорта освистали танцующую красотку на матче: видео

Зрители посчитали поведение девушки неприемлемым

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:23
Танец девушки во время матча разозлил болельщиков
Танец девушки во время матча разозлил болельщиков
Фото: Pixabay

На странице в Instagram hockey.epic появился забавный ролик, на котором неизвестная девушка танцует во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Нью-Джерси Дэвилс" и "Бостон Брюинс".

На записи можно увидеть, как красотка подходит к заградительному стеклу арены "Ти-Ди Гарден" в Бостоне и исполняет эротический танец.

INSTAGRAM

Однако импровизированное выступление американки вызвало шквал критики у пользователей сети. Они посчитали поведение девушки неприемлемым.

Смотрите видео: большинство украинских баров транслируют матчи незаконно

"Она просто испортила всю игру, пытаясь привлечь к себе внимание", "Я бы запретил ей ходить на матчи", "Как же я ждал, что она свалится с этого стула", "Вместо хоккея ей лучше сходить в стрип-клуб", – написали в комментариях под видео юзеры.

Напомним, ранее мы писали, как опоссум попытался сорвать бейсбольный матч. Маленький зверек выбежал на поле, а игрок "Арканзаса" Карсон Шадди не знал, что нужно делать в этой ситуации. Но, с помощью сотрудников стадиона поле перестало быть зоопарком.

Кроме этого, "Сегодня" писали, как во время футбольного матча любительских команд зрители наблюдали один из самых невероятных сейвов, героем которого стало животное. На видео попал забавный случай, когда такса спасла команду от 100-процентного гола.

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