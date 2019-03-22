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Любительницу фото снесло волной над обрывом: видео

На девушку обрушилась огромная волна

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:14
Туристку смыло волной
Туристку смыло волной

Фотосессия туристов на популярном у клифф-джамперов месте Слезе Дьявола (Бали) едва не окончилась трагически. На позирующую девушку обрушилась огромная волна.

Живописный вид, открывающийся со скалы со страшным названием, привлекает сюда множество туристов. Однако обрыв опасен, что еще раз подтвердило чрезвычайное происшествие.

Особенно сильная волна накатила в то время, когда туристка позировала для фотографии у самого края обрыва. Девушке повезло, что ее не смыло в море. Остальные туристы в ужасе побежали прочь от обрыва, а она отделалась царапинами и ссадинами.

Напомним, завистливая модель столкнула со сцены королеву красоты. На ролике Кристиану Каррилло, называющему себя Леди, вручают награду за второе место на конкурсе красоты для трансгендеров "Королева королев". Однако Леди яростно отбрасывает свою ленту и сталкивает со сцены победительницу по прозвищу Кения. При падении она отделалась ушибами и ссадинами.

Кроме этого, мы писали, как слон сел на туристку: появилось видео.

Смотрите видео: позирующую для фото туристку смыло огромной волной

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