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"Любовные игры" парочки в самолете вывели из себя пассажиров: фото

Сегодня, 05:55

Курьезный случай произошел на рейсе из Форт-Лодердейла в Колумбус

В Instagram-аккаунте Passengershaming, авторы которого высмеивают странные выходки туристов, обнародовали фотографию "любовных игр" двух пассажиров во время авиаперелета. По словам очевидцев, курьезный случай произошел на рейсе из Форт-Лодердейла в Колумбус. Поведение возлюбленных возмутило присутствующих на борту.

На фото показана пара, которая в салоне самолета целуется на глазах у других людей. При этом, как можно увидеть в кадре, мужчина сидит в маске, а его спутница – без.

INSTAGRAM

"Эта парочка была слишком сладкой. Сперва он кормил ее ложкой, буквально ложкой! А затем снял с нее носки и начал массажировать стопы. И все закончилось этим", – написала автор снимка.

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"Ну почему все странные выходки случаются на рейсах лоукостеров?", "Какого черта они делают?!", "Надеюсь, они хотя бы знакомы", "Снимите номер", – комментируют пользователи Сети.

Смотрите видео: поза девушки в самолете удивила пассажиров

Видео: instagram.com/passengershaming

Ранее "Сегодня" писали, как на этой же странице в Instagram появилось фото пары в довольно интимной позе.

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Источник: Сегодня
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