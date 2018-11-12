Мальчик искупался со змеями: невероятное видео

Родители говорят, что сами в шоке от увиденного

Индийский мальчик дружит со змеями. Фото: pixabay

7-летний мальчик из Индии Девиша Адиваси все свое время он проводит с кобрами. Мальчик играет, ест, спит и даже принимает ванну в компании смертельно опасных пресмыкающихся, пишет The Mirror.

Удивительная дружба началась еще четыре года назад, когда ребенку было всего три года. Его родители были шокированы этим, но ничего поделать не могли.

"Мы пробовали все, чтобы уберечь его от змей, – говорит отец мальчика. – Объяснили ему, что змеи не должны быть друзьями и это опасно. Но он нас не слушает. Четыре года назад Девиш проснулся от сна о змеях, мы не придали этому значения, но утром он бежал в джунгли и вернулся с двумя варанами", – вспоминает мужчина.

Напомним, во вьетнамской провинции Тханьхоа трехлетний мальчик прокатился на гигантском питоне. Семья ребенка на протяжении четырех лет держит змею в качестве домашнего животного. В день, когда было снято видео, в Тханьхоа шел дождь: вода затопила двор, куда питона пустили "поиграть и расслабиться".

Кроме этого, мы сообщали, что в аргентинской провинции Тукуман в больницу привели восьмилетнего мальчика, который проглотил пищалку от игрушки. Она застряла в дыхательном горле ребенка и издавала гудок при каждом вдохе.

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