Мальчик сорвал выступление Папы Римского: курьезное видео

Ребенка попыталась успокоить и забрать младшая сестра

Мальчик прервал аудиенцию Папы Римского. Фото: pixabay

Еженедельная аудиенция, которую Папа Римский дает в Ватикане обернулась неожиданным образом. На сцене, где выступал Франциск и сидели его ассистенты, вдруг выбежал мальчик. Вероятно, ребенка привлекла яркая форма гвардейца, потому что мальчик смело начал ее изучать, не обращая ни на кого вокруг внимания, сообщает The Sun.

Затем мальчик начал бегать вокруг понтифика. Ребенка попыталась успокоить и забрать младшая сестра, но все попытки не увенчались успехом - мальчик не уходил. В итоге ребенку разрешили остаться на сцене.

Позже Папа Римский объяснил, что мальчик оказался немым. Таким образом он попытался общаться с понтификом. Франциск признался, что ребенок заставил его задуматься.

Напомним, ранее мы писали, что телефонный оператор нахамил Папе Римскому.

Кроме этого, мы писали, что в России выпустили люксовый iPhone X в честь Пасхи. "Пасхальный" iPhone X получил несколько вариантов отделки – для православных христиан (с ликом Иисуса Христа с иконы "Спас нерукотворный"), для католиков (с ликом Папы Римского Франциска), а также с государственным Гербом России.