"Маленький Росомаха": мальчик родился с бородой и "в рубашке", фото

Черные волосы покрывают также руки, ноги, спину и плечи малыша

Младенец родился с бородой и шерстью на теле Фото: Today’s Parent

У 28-летнего Энтони Лопеса и 26-летней Нэнси Риверы из американского города Сент-Пол, штат Миннесота, 28 января родился сын с необычной внешностью. На лице новорожденного, которого назвали Джорданом, растет борода. Черные волосы также покрывают его руки, ноги, спину и плечи. Кроме того, малыш родился "в рубашке" – зародышевой оболочке, обычно лопающейся при родах. Об этом сообщает издание Unilad.

Мальчик Джордан появился на свет с необычной внешностью Фото: facebook.com/kennedynewsandmedia Мальчик Джордан появился на свет с необычной внешностью Фото: facebook.com/kennedynewsandmedia Мальчик Джордан появился на свет с необычной внешностью Фото: facebook.com/kennedynewsandmedia Мальчик Джордан появился на свет с необычной внешностью Фото: facebook.com/kennedynewsandmedia Мальчик Джордан появился на свет с необычной внешностью Фото: facebook.com/kennedynewsandmedia 1/5

Волосы на теле младенца, не замеченные при УЗИ, стали сюрпризом для его родителей. Местные врачи уверяют, что это явление называется лануго. Лишние волосы должны выпасть сами во время купания. Такой пух появляется у плода во время второго триместра беременности и согревает его. Обычно лануго исчезает на 32-36 неделе беременности, но в некоторых случаях сохраняется до рождения.

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Отец в шутку назвал ребенка "маленьким Росомахой".

Напомним, ранее "Сегодня" писали, что в Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками. Медики предположили, что изначально должна была родиться тройня, но два плода соединились. Отмечается, что за время беременности женщина ни разу не сделала УЗИ, поэтому не знала о возникших проблемах.

Но не всегда аномалии смертельны или требуют борьбы за жизнь. После того, как в сети показали фото школьника с редким "синдромом оборотня", оказалось, что Лалит Патидар достаточно популярен в школе, однако иногда незнакомцы кидают в него камни и обзывают. Несмотря на это, он привык к своей внешности.

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