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"Мама, прости, что стыдился твоей работы": в океане нашли бутылку с трогательной запиской

Девушка нашла письмо в бутылке с размышлениями о любви сына к матери

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:41
Жительница Канады нашла послание в бутылке
Жительница Канады нашла послание в бутылке
Фото: Depositphotos

Летом 2019 года жительница канадского города Ванкувер Никки Саадат собирала вблизи архипелага Хайда-Гуай водоросли и обнаружила в океане пластиковую бутылку с посланием на неизвестном ей языке. Понятна была только дата: ноябрь 2003 года. На бутылке не было никаких маркировок, но похожая тара распространена в Юго-Восточной Азии, сообщает издание Vancourier.

Найдено трогательное послание в бутылке
Найдено трогательное послание в бутылке
Фото: vancourier.com

Девушка показала фотографии послания специалистам по индонезийскому языку. Оказалось, что оно представляет собой выраженное в поэтической форме размышление о любви сына к матери.

Смотрите видео: голландец собрал почти тысячу бутылок с посланиями

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"Мама… Прости меня за то, что не слушал твои советы, хотя ты была права. Мама… Прости меня за то, что стыдился твоей работы, хотя ты ходила на нее ради меня, чтобы нам было что поесть. И ты никогда не жаловалась на это, но у тебя есть я, высокомерный сын, который не умеет быть благодарным", – говорилось в письме. Оно подписано мужским именем Йорис Наикамбо.

Саадат задалась целью найти автора послания или его мать и узнать их судьбу, но поиск по соцсетям не дал результата. Велик шанс, что Наикамбо работал за границей и отправлял деньги домой. То, что автор не отправил письмо по почте, дает возможность предположить, что он работал на круизном судне. Никки направила письма в индонезийские СМИ в надежде собрать больше информации о послании, но пока не получила ответов.

Напомним, в январе 2018 года жительница Австралии Тоня Иллман рассказала удивительную историю: она нашла на пляже бутылку с посланием, брошенную в море 132 года назад. Также "Сегодня" писали о том, что в Австралии океан вынес на сушу бутылку с тайным посланием внутри.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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