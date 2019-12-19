Маникюр помог женщине определить опасный симптом рака

Мастер заметила на коже клиентки опасную злокачественную опухоль кожи

Маникюр спас женщину от смертельной болезни Фото: Kris Atomic / Unsplash

54-летняя Сара Берроуз из британского города Макклсфилд узнала о том, что больна раком, после процедуры маникюра в салоне красоты. Мастер, предоставляющий услугу клиентке, заметила на ее груди родинку, которая показалась ей подозрительной. Как оказалось, сотрудница заведения изучала признаки рака кожи, и посоветовала клиентке пройти обследование, чтобы определить все риски. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

54-летняя Сара Берроуз Фото: Dailymail / YouTube

Родинка на груди Сары Берроуз оказалась доброкачественной, однако две другие на ее ногах представляли из себя крайне опасную злокачественную опухоль кожи – меланому. Врачи подчеркнули, что пациентка вовремя обратилась за лечением, и болезнь не успела распространиться по всему ее телу.

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"Не думаю, что я сама обратилась бы к дерматологу, если бы меня на это не подтолкнули", – отметила Берроуз.

По ловам медиков, ключевым фактором выздоровления для больных меланомой является диагностика на самой ранней стадии.

У британки диагностировали опухоль кожи – меланому Фото: Dailymail / YouTube

Меланома – злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов – пигментных клеток, продуцирующих меланины. Наряду с плоскоклеточным и базальноклеточным раком кожи относится к злокачественным опухолям кожи.

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