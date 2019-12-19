Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Маникюр помог женщине определить опасный симптом рака

Мастер заметила на коже клиентки опасную злокачественную опухоль кожи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:58
Маникюр спас женщину от смертельной болезни Фото: Kris Atomic / Unsplash
Маникюр спас женщину от смертельной болезни
Фото: Kris Atomic / Unsplash

54-летняя Сара Берроуз из британского города Макклсфилд узнала о том, что больна раком, после процедуры маникюра в салоне красоты. Мастер, предоставляющий услугу клиентке, заметила на ее груди родинку, которая показалась ей подозрительной. Как оказалось, сотрудница заведения изучала признаки рака кожи, и посоветовала клиентке пройти обследование, чтобы определить все риски. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

54-летняя Сара Берроуз
54-летняя Сара Берроуз
Фото: Dailymail / YouTube

Родинка на груди Сары Берроуз оказалась доброкачественной, однако две другие на ее ногах представляли из себя крайне опасную злокачественную опухоль кожи – меланому. Врачи подчеркнули, что пациентка вовремя обратилась за лечением, и болезнь не успела распространиться по всему ее телу.

Смотрите видео: лампы могут провоцировать подногтевую меланому

Читайте также:
Снежинки, елки и олени: идеи для новогоднего маникюра

"Не думаю, что я сама обратилась бы к дерматологу, если бы меня на это не подтолкнули", – отметила Берроуз.
По ловам медиков, ключевым фактором выздоровления для больных меланомой является диагностика на самой ранней стадии.

У британки диагностировали опухоль кожи – меланому
У британки диагностировали опухоль кожи – меланому
Фото: Dailymail / YouTube

Меланома – злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов – пигментных клеток, продуцирующих меланины. Наряду с плоскоклеточным и базальноклеточным раком кожи относится к злокачественным опухолям кожи.

Напомним, ранее мы писали, о каких проблемах со здоровьем расскажут ногти.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Внешность девочки стала аномальной из-за редкой мутации: фото Беременная женщина похудела на 20 кг: "Врачи не понимали, что происходит" Щенок чуть не убил хозяйку, лизнув ей ногу Из глаза мужчины достали огромного червя: появилось фото
фото видео Великобритания рак маникюр болезни
Реклама

Новости партнеров

Сына-фрика Елены Яковлевой поймали и избили
Сына-фрика Елены Яковлевой поймали и избили
Полякова сделала фантастическое предложение для собственной няни
Полякова сделала фантастическое предложение для собственной няни
Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
Сколько детей у Марии Порошиной?
Сколько детей у Марии Порошиной?
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 19:00Fun

День святого Николая 2019: что ни в коем случае нельзя делать 19 декабря

Вчера, 18:29Стиль

Маникюр на Новый год 2020: фотоподборка красивого дизайна ногтей

Вчера, 12:25Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Вчера, 11:34Fun

18 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 10:45Fun

Внешность девочки стала аномальной из-за редкой мутации: фото

17 декабряFun

17 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

17 декабряFun

День Варвары 2019: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

17 декабряТехно

Мобильная катастрофа: Google призывает удалить браузер Chrome

17 декабряFun

Раскрыта тайна загадочных каменных голов на острове Пасхи: фото

16 декабряFood

Как испечь штрудель из лаваша с яблочной начинкой

16 декабряEvents

Выходные дни на Новый год 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

16 декабряWellness

Чем полезны финики для здоровья

16 декабряШоу-бизнес

Знаменитости, которые ушли из жизни в 2019 году

16 декабряШоу-бизнес

Ирина Федишин попала в ДТП: подробности и фото

16 декабряТехно

Google сфотографировал "каждый метр Земли" из космоса

16 декабряFun

Ученые нашли пугающие рисунки первобытных людей: видео

Новости партнеров

Знаменитый торт
Знаменитый торт "Проще простого" на сковороде
Пасторма в мультиварке на Новый 2020 год
Пасторма в мультиварке на Новый 2020 год
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Салат с курицей и картошкой на Новый год Крысы 2020
Салат с курицей и картошкой на Новый год Крысы 2020
Тарзан викинув Корольову в сміттєвий бак
Тарзан викинув Корольову в сміттєвий бак
Старость препятствует появлению рака
Старость препятствует появлению рака
Упражнения против целлюлита: суперкомплекс для бедер и ягодиц
Упражнения против целлюлита: суперкомплекс для бедер и ягодиц
Выявлена новая причина бесплодия - Cursorinfo: главные...
Выявлена новая причина бесплодия - Cursorinfo: главные...