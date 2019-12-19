Маникюр помог женщине определить опасный симптом рака
Мастер заметила на коже клиентки опасную злокачественную опухоль кожи
54-летняя Сара Берроуз из британского города Макклсфилд узнала о том, что больна раком, после процедуры маникюра в салоне красоты. Мастер, предоставляющий услугу клиентке, заметила на ее груди родинку, которая показалась ей подозрительной. Как оказалось, сотрудница заведения изучала признаки рака кожи, и посоветовала клиентке пройти обследование, чтобы определить все риски. Об этом пишет таблоид Daily Mail.
Родинка на груди Сары Берроуз оказалась доброкачественной, однако две другие на ее ногах представляли из себя крайне опасную злокачественную опухоль кожи – меланому. Врачи подчеркнули, что пациентка вовремя обратилась за лечением, и болезнь не успела распространиться по всему ее телу.
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"Не думаю, что я сама обратилась бы к дерматологу, если бы меня на это не подтолкнули", – отметила Берроуз.
По ловам медиков, ключевым фактором выздоровления для больных меланомой является диагностика на самой ранней стадии.
Меланома – злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов – пигментных клеток, продуцирующих меланины. Наряду с плоскоклеточным и базальноклеточным раком кожи относится к злокачественным опухолям кожи.
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