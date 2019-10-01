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Машина устроила "дикие танцы" перед самолетом и разбросала еду: видео

Очевидцы предполагают, что у автомобиля заклинила педаль газа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:36
В аэропорту США сломанная машина "взбунтовалась" перед самолетом
В аэропорту США сломанная машина "взбунтовалась" перед самолетом
Фото: Pixabay

Пассажиры международного аэропорта ОʼХара в Чикаго (США) сняли на видео "устроившую дикие танцы" машину с бортовым питанием. Очевидцы предполагают, что у автомобиля заклинила педаль газа, из-за чего он стал наворачивать круги, подбираясь все ближе и ближе к стоящему рядом самолету и сотрудникам неземных служб. Об этом сообщает сайт Gizmodo.

Курьезный ролик, собравший больше семи миллионов просмотров, на своей странице в Twitter опубликовал исполнительный директор Американской остеопатической ассоциации (American Osteopathic Association) Кевин Клауэр.

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На записи показано, как грузовик крутится вокруг своей оси, хаотично разбрасывая еду и напитки. Кажется, она вот-вот столкнется с самолетом, но в последнюю секунду в машину врезается сотрудник на погрузчике. От удара тележка переворачивается.

В результате инцидента никто не пострадал, но один из рейсов задержали на 10 минут.

"Мы ценим быструю реакцию члена нашей команды, который остановил транспортное средство", – отметили в авиакомпании American Airlines, добавив, что в настоящее время "идет расследование инцидента".

Ранее "Сегодня" писали, как очевидец в торговом центре столицы Великобритании снял на видео биткоин-банкомат, из которого бесконтрольно вылетали деньги. Кроме этого, мы рассказывали, как водитель BMW сломал педаль газа на скорости 150 км/ч.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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