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Масленица-2019: поздравления и открытки

Мы собрали для вас лучшие поздравления с Масленицей-2019 в стихах и прозе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:22
4 марта начинается Масленица-2019
4 марта начинается Масленица-2019
Фото: Depositphotos

С 4 по 10 марта 2019 года украинцы отмечают Масленицу. Этот праздник отмечают в честь прихода весны. Наши предки на Масленицу устраивали пышные гулянья и готовили блины, которые являлись символом солнца и тепла.

Сайт Сегодня.Lifestyle собрал для вас самые лучшие поздравления с Масленицей-2019 в стихах и прозе.

Поздравления с Масленицей-2019 в стихах

Ура! Закончилась зима!

Неделя блинная пришла.

Всех с Масленицей поздравляю,

Гулянья жаркого желаю!

Ешьте вкусные блины,

Встрепенитесь от зимы.

Пусть отныне в жизни будут

Только солнечные дни!

Поздравления с Масленицей
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
Поздравления с Масленицей
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
Поздравления с Масленицей
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
Поздравления с Масленицей
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
Поздравления с Масленицей
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
Поздравления с Масленицей
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
Поздравления с Масленицей
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
Поздравления с Масленицей
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
Поздравления с Масленицей
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
Поздравления с Масленицей
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
1/10

***

Ты на масленицу ешь,

Ты на масленицу пей –

Ты позволь любую вещь,

В общем, от души балдей!

Чтобы весело жилось,

Чтоб хотелось и моглось,

Чтобы все здоровы были,

Чтобы близкие любили!

Поздравления с Масленицей в стихах

С масленицей, дорогой!

Веселись, гуляй,

Только обо мне одной

Ты не забывай!

***

С Масленицей поздравляю,

Пышных блинчиков желаю.

И с икоркой, и с грибами,

Чтоб их есть всегда с друзьями.

Пусть всеобщее веселье

Вам поднимет настроенье.

Сполна счастьем наслаждайтесь

И как в масле сыр купайтесь.

Поздравления на Масленицу: смс

Масленица к нам пришла,

Значит скоро, уж, весна!

Всем желаю в этот праздник:

Теплоты, любви, добра!

***

Масленицу все встречайте!

Стол щедрее накрывайте!

Пусть блинов румяных дух

Согревает всех вокруг!

Масленица-2019: поздравления и открытки
Фото: Facebook
Масленица-2019: поздравления и открытки
Фото: Facebook
Масленица-2019: поздравления и открытки
Фото: Facebook
Масленица-2019: поздравления и открытки
Фото: Facebook
Масленица-2019: поздравления и открытки
Фото: Facebook
Масленица-2019: поздравления и открытки
Фото: Facebook
Масленица-2019: поздравления и открытки
Фото: Facebook
1/7

***

Поздравляю с Масленицей и желаю оставить плохое настроение в уходящих морозах и вкусными блинами проводить холодную зиму.

Поздравления с Масленицей-2019 в прозе

Всей душой поздравляю с праздником прихода весны. Побольше вам огромных, пышащих жаром блинов. Пусть зима заберет с собой все невзгоды, а весна принесет только счастье, удачу, радость, семейное благополучие и достаток. С Масленицей!

***

Масленица – светлый и теплый праздник, сила которого способна творить чудеса! Пусть в этот день все печали, все невзгоды навсегда уйдут из вашего дома, желаю, чтобы ваша жизнь была такой же теплой, такой же сладкой, как сегодняшние блины!

***

Желаем вам на Масленицу счастья и радостных хлопот. Пусть в душе поселится весна, а глаза сияют теплом и весельем. Желаем, чтобы ваша жизнь шла как по маслу, была легка и насыщенна интересными моментами. С праздниками вас!

***

Поздравляю с Масленицей! Пусть судьба всегда умасливает и бережет тебя. Пусть твоя жизнь будет яркой и сладкой, как мед, любовь – горячей, как свежеиспечённый блинчик, а материальное благополучие – жирным, как домашняя сметанка.

***

Поздравляю с Масленицей! Желаю радости, озорного настроения, вкусных угощений! Чтобы в душе всегда было солнечно и тепло, сытой жизни и семейного благополучия!

Напомним, сайт Сегодня.Lifestyle рассказал, когда начинается Великий пост 2019 и правила питания в этот период.Ранее мы также рассказывали, почему на Масленицу готовят блины.

Смотрите видео: как в Украине отмечают Масленицу-2019

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Источник: Сегодня
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