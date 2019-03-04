Масленица-2019: поздравления и открытки
Мы собрали для вас лучшие поздравления с Масленицей-2019 в стихах и прозе
С 4 по 10 марта 2019 года украинцы отмечают Масленицу. Этот праздник отмечают в честь прихода весны. Наши предки на Масленицу устраивали пышные гулянья и готовили блины, которые являлись символом солнца и тепла.
Сайт Сегодня.Lifestyle собрал для вас самые лучшие поздравления с Масленицей-2019 в стихах и прозе.
Поздравления с Масленицей-2019 в стихах
Ура! Закончилась зима!
Неделя блинная пришла.
Всех с Масленицей поздравляю,
Гулянья жаркого желаю!
Ешьте вкусные блины,
Встрепенитесь от зимы.
Пусть отныне в жизни будут
Только солнечные дни!
***
Ты на масленицу ешь,
Ты на масленицу пей –
Ты позволь любую вещь,
В общем, от души балдей!
Чтобы весело жилось,
Чтоб хотелось и моглось,
Чтобы все здоровы были,
Чтобы близкие любили!
Поздравления с Масленицей в стихах
С масленицей, дорогой!
Веселись, гуляй,
Только обо мне одной
Ты не забывай!
***
С Масленицей поздравляю,
Пышных блинчиков желаю.
И с икоркой, и с грибами,
Чтоб их есть всегда с друзьями.
Пусть всеобщее веселье
Вам поднимет настроенье.
Сполна счастьем наслаждайтесь
И как в масле сыр купайтесь.
Поздравления на Масленицу: смс
Масленица к нам пришла,
Значит скоро, уж, весна!
Всем желаю в этот праздник:
Теплоты, любви, добра!
***
Масленицу все встречайте!
Стол щедрее накрывайте!
Пусть блинов румяных дух
Согревает всех вокруг!
***
Поздравляю с Масленицей и желаю оставить плохое настроение в уходящих морозах и вкусными блинами проводить холодную зиму.
Поздравления с Масленицей-2019 в прозе
Всей душой поздравляю с праздником прихода весны. Побольше вам огромных, пышащих жаром блинов. Пусть зима заберет с собой все невзгоды, а весна принесет только счастье, удачу, радость, семейное благополучие и достаток. С Масленицей!
***
Масленица – светлый и теплый праздник, сила которого способна творить чудеса! Пусть в этот день все печали, все невзгоды навсегда уйдут из вашего дома, желаю, чтобы ваша жизнь была такой же теплой, такой же сладкой, как сегодняшние блины!
***
Желаем вам на Масленицу счастья и радостных хлопот. Пусть в душе поселится весна, а глаза сияют теплом и весельем. Желаем, чтобы ваша жизнь шла как по маслу, была легка и насыщенна интересными моментами. С праздниками вас!
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Поздравляю с Масленицей! Пусть судьба всегда умасливает и бережет тебя. Пусть твоя жизнь будет яркой и сладкой, как мед, любовь – горячей, как свежеиспечённый блинчик, а материальное благополучие – жирным, как домашняя сметанка.
***
Поздравляю с Масленицей! Желаю радости, озорного настроения, вкусных угощений! Чтобы в душе всегда было солнечно и тепло, сытой жизни и семейного благополучия!
Напомним, сайт Сегодня.Lifestyle рассказал, когда начинается Великий пост 2019 и правила питания в этот период.Ранее мы также рассказывали, почему на Масленицу готовят блины.
Смотрите видео: как в Украине отмечают Масленицу-2019
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