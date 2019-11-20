Массовая беременность: восемь врачей клиники и их руководитель уходят в декрет

Пять сотрудниц уже успешно родили, сообщает владелица медицинского центра Элизабет Пиви

В клинике одновременно забеременела половина врачей Фото: facebook.com/TherapyTrailsGa

Сразу восемь медиков забеременели в центре логопедии Therapy Trails, который находится в американском городе Гровтаун, штат Джорджия. Пять врачей уже успешно родили. Об этом сообщает телестанция WTOK-TV.

"Когда у нас забеременела шестая сотрудница, в штате было всего около 12 человек. Получается, 50 процентов персонала одновременно стали матерями", – рассказывает владелица медицинского центра Элизабет Пиви, которая и сама во время интервью призналась, что ждет ребенка.

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"Мне кажется, когда люди видят этот снимок с беременными работницами, они думают: "Ничего себе, как их много", – отметила Пиви.

Ранее "Сегодня" писали о том, что в медицинском центре штата Мэн в Портленде (США) девять медсестер родильного отделения забеременели примерно в одно и то же время. Роды у всех девушек прошли в период с апреля по июль 2019 года. Кроме этого, мы рассказывали, как в американской начальной школе Oak Street Elementary School, расположенной в городе Годдард, штат Канзас, о беременности сообщили семь из 15 учительниц.

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