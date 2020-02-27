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Массовую драку огромных варанов сняли на видео

Автор ролика утверждает, что никогда не встречал группового поединка вроде этого

Владимир Грисюк
Сегодня, 17:06

В Индонезии работник национального парка Комодо заснял на камеру, как дерутся четверо варанов. Об этом пишет издание Daily Mail (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

На кадрах видно, как два варана комодо бросаются друг на друга и начинают драться. После того, как один из ящеров одолел другого, к ним подошла еще пара комодо и они устроили массовую потасовку.

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"Никогда не встречал группового поединка вроде этого, – рассказывает автор видео, егерь Константинус Муга. – В общей сложности они боролись 10 минут, и это было потрясающе. Никто из них не получил ранений". Муга полагает, что длина варана, который одержал победу, составляла около 2,5 метра.

Комодские вараны – самые большие современные ящерицы. Их длина может превышать три метра, а вес – 80 килограммов.

Смотрите видео: ящер за минуту проглотил живую обезьяну

Напомним, питона, проглотившего варана длиной около 1,2 метра, на своей кухне обнаружила жительница Бангкока. Также мы показывали, как кобра и варан сошлись в жесткой борьбе за жизнь.

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