Мать 12 лет сидела у постели лежащего в коме сына и случилось чудо

Женщина была на седьмом небе от счастья

Китаец очнулся после 12-летней комы. Фото: depositphotos

В Китае очнулся 36-летний мужчина, который провел в коме 12 лет. Как сообщает таблоид The Mirror, пациент по имени Ван Шубао попал в аварию в 2006 году в городе Шоугуан провинции Шаньдун на востоке страны. Мужчину полностью парализовало, он впал в кому. Все расходы на лечение взяла его тогда 63-летняя мать Вэй Минъин. Женщина отдала врачам все накопленные деньги и годами проводила у постели сына дни и ночи.

"Мой рот и язык пересохли. Я пила только воду", – рассказала китаянка. За эти недели она похудела на 20 килограммов и сейчас весит всего 30 килограммов.

Китаец очнулся после 12-летней комы Фото: Jining News

Тем не менее 75-летняя женщина находит в себе силы вставать в пять утра, умывать и купать сына, кормить его, выносить за ним утку, делать ему массаж и перекладывать, чтобы у него не образовывалось пролежней.

Недавно Ван впервые открыл глаза и улыбнулся матери. Женщина была на седьмом небе от счастья и утверждает, что сын находится в сознании и все понимает, хоть и не может двигаться и разговаривать.

"Я надеюсь, когда-нибудь он полностью выздоровеет. Я так мечтаю, что он сможет снова назвать меня "мама"", – говорит женщина.

Напомним, ребенок вышел из комы после согласия родителей отдать его на органы. Также сайт "Сегодня" писал, что в Китае ребенок "воскрес" во время похорон.