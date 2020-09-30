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"Мать революции". Фото бабушки-белоруски неожиданно попали в итальянский Vogue

Сегодня, 15:47

Женщина прославилась на заре белорусских протестов благодаря фразе "Я гуляю"

Белорусская пенсионерка Нина Багинская появились в интернет-версии итальянского Vogue с подписью The mother of Belarusian revolution ("Мать белорусской революции"). Женщина прославилась на заре белорусских протестов, когда с бело-красным флагом прошла через заблокированный ОМОНом мост со словами "Я гуляю". Эта фраза быстро стала мемом и разошлась по социальным сетям.

Нина Багинская попала на страницы Vogue
Нина Багинская попала на страницы Vogue
Фото: Vogue

На черно-белых снимках для Vogue женщина позирует в неожиданном образе: в ее руках нет флага или другой протестной атрибутики, а спокойный взгляд устремлен прямо в камеру. На другом фото Багинская изображена в уютной домашней атмосфере.

INSTAGRAM

Автор фотографий – белорусский фотограф Иван Ревяко. На своей странице в Instagram он рассказал подписчикам о встрече с героиней мема "Я гуляю" и называл ее "бабушкой всех белорусов".

"Она любит и обнимает нас всех – маленькая, худенькая и такая сильная, бабушка всех белорусов – Нина Багинская", – написал фотограф.

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Напомним, ранее Нина Багинская в Минске "атаковала" ОМОН за национальное знамя. Смотрите на видео, как это произошло:

Видео: Игорь Жданов

Кроме того, мы рассказывали, что в Instagram хозяева котов запустили революционный флешмоб – #кусьзабеларусь. Пользователи Сети делятся фотографиями своих котов на фоне бело-красной национальной символики, чтобы поддержать участников протестов в Беларуси.

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фото Беларусь бабушка Vogue
Источник: Сегодня
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