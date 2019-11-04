Мать шокировал жест, который ребенок показал ей на УЗИ: фото

Женщина сообщила, что это уже четвертое УЗИ, и что у нее нет ни одного нормального фото

Ребенок показал "знак победы" на УЗИ Фото: Depositphotos

Беременная 21-летняя Джемма Хьюстон из города Пейсли (Шотландия) рассказала, что ее шокировал ребенок, который во время УЗИ показал знак победы – "V". Женщина посчитала жест ребенка смешным и сказала, что покажет это фото своей дочери в будущем. Об этом сообщает Mirror Online.

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Беременная женщина сообщила, что это уже четвертое УЗИ, и что у нее нет ни одного нормального фото. Ребенок не хочет "сотрудничать" во время ультразвуковых исследований и не ложится в правильное положение. Она добавила, что дочка будет "настоящей дивой", как и ее мать, и унаследует ее черты характера.

Ребенок Джеммы Хьюстон Фото: JEMMA HOUSTON

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