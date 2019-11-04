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Мать шокировал жест, который ребенок показал ей на УЗИ: фото

Женщина сообщила, что это уже четвертое УЗИ, и что у нее нет ни одного нормального фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:39
Ребенок показал "знак победы" на УЗИ
Ребенок показал "знак победы" на УЗИ
Фото: Depositphotos

Беременная 21-летняя Джемма Хьюстон из города Пейсли (Шотландия) рассказала, что ее шокировал ребенок, который во время УЗИ показал знак победы – "V". Женщина посчитала жест ребенка смешным и сказала, что покажет это фото своей дочери в будущем. Об этом сообщает Mirror Online.

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Беременная женщина сообщила, что это уже четвертое УЗИ, и что у нее нет ни одного нормального фото. Ребенок не хочет "сотрудничать" во время ультразвуковых исследований и не ложится в правильное положение. Она добавила, что дочка будет "настоящей дивой", как и ее мать, и унаследует ее черты характера.

Ребенок Джеммы Хьюстон
Ребенок Джеммы Хьюстон
Фото: JEMMA HOUSTON

Напомним, ранее "Сегодня" писали про девочку из Индии, которая родилась с близнецом-паразитом растущим из ее туловища. Кроме этого, мы рассказывали о зачатых в один день близнецов, которые родились с разницей в 15 лет.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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